江宜樺稱驅離太陽花抗議群眾「從沒後悔」　洪申翰批：只覺得一陣噁心

▲反服貿學生轉攻佔行政院。（圖／記者周佩虹攝）



記者林銘翰／台北報導

2014年太陽花學運佔領立法院議場，事後更轉而進攻行政院，時任行政院長的江宜樺下令警方驅離，因而爆發流血衝突，針對當時引發社會譁然的驅離事件，江宜樺在6日登出的平面媒體專訪時表示「我不僅不後悔，而且我覺得我再也沒有下過一個比這個更正確的決定」。對此，民進黨立委洪申翰7日痛批，今天看到這則專訪，真的只覺得一陣噁心。

2014年太陽花學運警民爆發流血衝突，時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞及中正一分局長方仰寧，事後被受傷的23名民眾自訴控告殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪。學運發生迄今已經過了六個年頭，江宜樺日前在接受專訪時稱，針對驅離事件自己從來沒有後悔過。

▲前行政院長江宜樺。（圖／記者李毓康攝）



針對江宜樺民進黨立委洪申翰6日在臉書表示，「前行政院長江宜樺，這就是你說的知識份子的良心」？他指出，自己也是當年324在行政院被下令暴打驅離的參與者之一，但他一直認為這個當時驅離的指令與決策，在政治並不感到意外，甚至針對江前院長沒那麼強烈的情緒。



不過洪申翰直言，「今天看到這則專訪，真的只覺一陣噁心」。

洪申翰指出，江宜樺在專訪中表示「馬總統沒後悔、我沒後悔、內政部長沒後悔，警政署長沒後悔，我們都在做依法該做的事」，有很多事情必須等到歷史，做出最後的判斷。

不過洪申翰痛批，江宜樺2014年在法庭上向法官說，當天凌晨自己睡著了，自己一點多睡覺、六點才起床，所以中間發生什麼事都不知道，質疑江宜樺根本是撇得一乾二淨，並要問江宜樺「為什麼沒種在當年跟法官說」，難道在下令不管任何手段的限時驅離一點都不後悔。

洪申翰認為，這個社會對於當時該不該驅離，支不支持佔領國會或行政院還存在不同的看法，但江宜樺這種畏罪又要逞勇貼金的行徑，「就是你專訪裡說的知識份子的良心嗎」。

▼民進黨立委洪申翰。（圖／記者林敬旻攝）



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