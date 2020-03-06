台南永康銀樓搶案！搶匪被攔截緝獲「金項鍊已變賣1條」

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣路6日下午4時多驚傳一起銀樓搶案，一名搶匪裝成顧客走進銀樓內佯裝要購買金飾，趁店員疏於注意之際，一把搶走桌上2條金項鍊，隨後騎機車逃逸。警方偵辦後，同日晚間在龍國、永大路口攔車查獲39歲林姓犯嫌獲，並查出林嫌已變賣其中1條金項鍊，全案擴大偵辦中。

▲台南市永康區大灣路驚傳銀樓搶案，警方晚上在龍國、永大路口查獲39歲林姓犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

39歲林姓犯嫌6日下午4時多，穿著深色衣物，配戴口罩進入台南市永康大灣路一家銀樓，佯裝要買金飾，不斷向店員選換試戴金項鍊，而後利用店員疏於注意之際，搶走2條共價值20多萬元金項鍊奪門而逃，隨後騎機車逃逸。被害人見狀驚呆，根本來不及將銀樓的安全門鎖上以及按下緊急鈴通報警方，等追出時歹徒早就逃逸無蹤。

台南市警永康分局長呂世明獲悉後，隨即組成專案小組，立即調閱案發處所及附近監視器畫面，積極過濾相關事證並抽絲剝繭，透過監視器及實地查訪後進行研判，鎖定作案對象人車特徵，即出動大批警力根據歹徒特徵於轄內巡邏攔截，並於晚上6時25分許，在龍國、永大路口發現林嫌人車，並將他緝捕歸案。

林嫌初訊時坦承犯案，供稱因缺錢才行搶，搶得之金項鍊已變賣1條，獲款9萬多元，另1條金項鍊藏放在家中。目前相關案情有待進一步釐清，警方正在追查金項鍊贓物，全案由永康警方擴大偵辦中。

永康分局長呂世明表示，感謝專案小組於案發後，發揮通力合作的團隊精神，在案發4小時內迅速逮到犯嫌，安定民心穩定治安，呼籲不論是業者或是民眾，都應該隨時注意身邊財物是否處於安全範圍內，以免有心之人趁隙而入，造成重大損失。如不幸被搶，一定要記下作案歹徒的人、車相關特徵及逃逸方向，以利警方事後追緝。

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