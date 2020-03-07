台灣之光！ 成大醫學系李柏錦高票當選世界醫學生聯盟會長

▲成大醫學系李柏錦，在全球同儕中脫穎而出，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」（IFMSA）會長！在國舞台上發光、發亮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫學系李柏錦在全球同儕中脫穎而出，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」（IFMSA）會長！李柏錦在當選後，於台灣時間6日透過臉書向師長、朋友們分享榮譽與喜悅，謝謝每位支持與幫助過他的人，李柏錦強調：「特別感謝副總統陳建仁大仁哥幫我提供推薦信」。

成大指出，李柏錦擊敗眾多競爭者順利當選，除顯現成大醫學院重視公共參與和人文關懷的教育精神，也表彰台灣在醫學教育和醫療品質上的優異成就。

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李柏錦日前赴盧安達參加第69屆世界醫學生聯盟 （International Federation of Medical Students' Associations, IFMSA）3月大會，並在會中角逐會長的職位當選第70屆會長，任期將於2020年10月開始至2021年9月為止。

台灣在此次新冠肺炎的防疫表現受到國際肯定，突顯台灣在醫學上的堅強實力。與李柏錦熟識的成大蘇慧貞校長，6日從臉書得知他當選世界醫學生聯盟會長的消息，表示這是睽違25年之後由亞太地區的醫學生當選，並且在第一輪投票時就從在全球代表中贏得超過60％的支持。她深以學生能站在世界舞台上發光、發亮的表現為榮，更欣慰成大培育的學生能為台灣增加國際能見度，讓國際醫學界看見成大、看見台灣在醫學教育、公共衛生、醫療品質等的進步與發展。

世界醫學生聯盟成立於1951年，是一個獨立且非政治性的聯盟，也是與聯合國系統有聯繫性的非官方組織，讓全球各地醫學領域學生討論健康及醫學等相關議題的論壇，聯盟目前由遍佈六大洲106個會員國組織（National Member Organizations, NMOs）組成。台灣醫學生聯合會是世界醫學生聯盟的會員，在2014年及2019年分別主辦世界醫學生聯盟大會。

醫學系系主任謝式洲表示，李柏錦對於外交、國際事務有著濃厚興趣，即使醫學系課業極其繁重，李柏錦仍盡量安排時間參與國際外交等公共事務，是一個非常有理想與抱負的學生，相當積極的想要為台灣做一些有意義的事情，將醫學專業與外交融合，推廣臺灣的能見度。

李柏錦熱心參與世界醫學生聯盟相關事務，2019年擔任台灣醫學生聯合會第31屆會長，也以世界醫學生聯盟亞太地區執行長的身分出席世界醫學生聯盟大會。謝式洲說，「成大醫學院醫學系的教育，不僅重視醫學專業，也強調多元、人文關懷，在這個環境下，讓學生能夠淋漓盡致的發揮個人所長，展現自我理想與抱負。」

世界醫學生聯盟每年固定在3月及8月舉辦大會，每年會議聚集來自世界各地數百名的醫學生，第69屆「世界醫學生聯盟三月會議」2020年3月1日至3月7日於盧安達舉行，為期7天的會議裡，各國代表齊聚一堂討論會務與新任會長選舉等相關事務。

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