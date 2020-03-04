愛在疫情蔓延時！　成大校友夫妻合贈500份維他命守防疫人員健康

▲成大護理系校友高嘉璘與成大土木系的先生江弘佑，特別捐贈高品質維他命C發泡錠及鐵+C發泡錠共計500份，讓防疫人員補充營養，強化健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大護理系85級校友高嘉璘與成大土木系79級的先生江弘佑，事業有成，不忘關懷母校，有感成大防疫人員的辛勞與付出，特別捐贈高品質維他命C發泡錠及鐵+C發泡錠共計500份，讓防疫人員補充營養，強化健康。

高嘉璘表示，自己的同學與老師很多服務於成大衛生保健組、護理系及成大醫院等，深知他們在防疫上承受的壓力與辛苦，過去受了成大太多的照顧，希望藉著這份小禮盡一份心力」。

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護理系畢業至今20多年，高嘉璘依然記得成大給予的溫暖與栽培。原生家庭不富裕，她大學即需自給自足，系導師林梅鳳教授與王琪珍副教授時時關懷與協助，在求學路上給予無限支持，讓她在課業上有更多的動力，也申請到多筆獎學金，減輕許多生活壓力。

2019年獲醫學院頒授校友傑出成就獎的高嘉璘表示，林梅鳳老師很關心她，至今仍引導她，半年前老師傳來訊息：「孩子，妳長大了，朝妳的理想前進，幫助他人之餘，更別忘了照顧自己。」話語雖簡短，傳遞卻是多年來不曾間斷的溫暖，昔日在成大生活的點滴再次湧上心頭。近來又得知王琪珍老師帶領衛保組等同仁，為了校園防疫工作不辭辛勞，犧牲假日，一心一意只為守護全校人員的健康，那份心意讓人感動又佩服。心想，即使不能站上前線，也盼以另一種形式表達關懷。

高嘉璘指出，維他命的保存期限較長又能抗氧化、提高免疫力，期盼將內心對母校防疫人員的敬意與感佩，轉化為一錠錠的維他命，防疫人員在守護他人之際，也能隨時補充營養、照顧自己健康。

感謝成大的栽培，高嘉璘畢業以來熱心回饋，第1年即將第1份薪水20萬元全數捐贈給成大護理學系。自2018年至今設立了護理系高嘉璘系友國際論文發展獎學金、專科護理發展獎助學金、急難救助獎學金、跨系所清寒獎學金。2019年高嘉璘受邀回母校頒發獎學金，她說，上台頒獎那一刻，過去回憶乍然湧現，「以前我是上台領獎學金的學生，現在我成為了頒發獎學金的人，更應該將這份愛傳承下去。」

高嘉璘與先生江弘佑畢業後時時關懷與回饋母校。2019年江弘佑在得知同級系友，為急需修繕的土木系老舊教室發起募款活動，二話不說便捐款支持整修。夫婦倆17年來不間斷行善做公益，走入偏鄉幫助弱勢團體，也跨國行善，包括多明尼加，薩爾瓦多等國。高嘉璘說：「我希望在平凡之中能展現不平凡的慷慨，如果能成為引玉之磚，那這份慷慨就會顯得格外有意義。」。

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