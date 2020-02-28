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成大理化大樓實驗　22歲男大生遭「稀硝酸水」潑濺眼睛！

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▲國立成功大學理化大樓傳出實驗室意外，22歲林男學生在做實驗時，不慎被稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，救護人員馬上送成大醫院救治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學理化大樓傳出實驗室意外，22歲林男學生在做實驗時，不慎被稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，救護人員馬上送成大醫院救治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學理化大樓28日下午傳出實驗室意外，1名22歲林男學生在做實驗時，不慎被稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，台南市消防局救護人員據報馬上前往救護，救護人員發現林生左眼視力模糊，意識清楚，馬上送成大醫院救治中。

▲國立成功大學理化大樓傳出實驗室意外，22歲林男學生在做實驗時，不慎被稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，救護人員馬上送成大醫院救治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心28日下午5時35分許據報，成功大學成功校區理化大樓有學生受傷，119馬上派出東門消防分隊救護車前往救援。救護人員到場查處發現，係22歲林姓男學生，作實驗時不慎遭稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，左眼視力模糊，意識清楚，在指導老師陪同下，馬上由救護車送成大醫院急救，救 護人員持續用生理食鹽水沖洗林生眼睛，以減少傷害。

據初步了解，28日是連假首日，林生到學校理化大樓實驗室做實驗，不知何故發生意外，遭稀硝酸水潑濺到眼睛及腹部，受化學性灼傷，目前由成大醫院全力救護，怕影響其視力，案發原因及相關責任由警方調查處理中。

據了解，硝酸是一種強酸，是三酸兩鹼其一，其水溶液俗稱硝鏹水。純硝酸為無色液體，沸點83℃，味苦，在-42℃時凝結為無色晶體，與水混溶，有強氧化性和腐蝕性。

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