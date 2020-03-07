「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

▲慶祝婦女節，卑南鄉鄉長贈送女姓同仁口罩套，表達感謝之意。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

三月八日是國際婦女節，雖然台灣只紀念沒放假，但許多單位都會利用這個機會向全天下的女性致敬。台東卑南鄉也不例外，今年鄉長許文獻別出心裁致贈全體女性同仁實用的口罩套，以卡片『一直以來受妳照顧,現在換我罩你』來表達對女性同仁的感謝並希望在武漢肺炎疫情明朗前能夠有效延長口罩使用期限。

▲▼台東牧心智能發展中心自製的口罩套相當精美，可以延長口罩使用期限。



女性同仁收到口罩套這特別的禮物都驚呼好實用！好漂亮！對於許鄉長創意貼心禮物都非常感謝。

許文獻表示，這次武漢肺炎對全球經濟帶來很大衝擊，因為公私部門的經濟活動減少，連帶影響的就是社褔團體的營運支撐，發現台東牧心智能發展中心由憨兒及庇護員工製作精美可以延長口罩使用期限的口罩套，於是藉這個節日買來送給同仁，一方面減少口罩用量，一方面延續社會的愛心，也呼籲大家能多多購買，一起攜手渡過這波疫情。

武漢肺炎的疫情蔓延全球，為避免群聚感染，許多公部門的比賽與活動不得以取消或延期，牧心中心許主任憂心的表示，這波疫情對她們影響很大，業績衰退六成，原本活動訂購的餐盒及便當紛紛取消訂單，只剩下門市及零星訂單,，在入不敷出的情況下短期只能讓庇護員工輪休或提早下班，希望大家能多多採購牧心工坊的商品,讓她們有服務的機會。

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