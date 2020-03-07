　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲慶祝婦女節，卑南鄉鄉長贈送女姓同仁口罩套，表達感謝之意。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

慶祝婦女節，卑南鄉鄉長贈送女姓同仁口罩套，表達感謝之意。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

三月八日是國際婦女節，雖然台灣只紀念沒放假，但許多單位都會利用這個機會向全天下的女性致敬。台東卑南鄉也不例外，今年鄉長許文獻別出心裁致贈全體女性同仁實用的口罩套，以卡片『一直以來受妳照顧,現在換我罩你』來表達對女性同仁的感謝並希望在武漢肺炎疫情明朗前能夠有效延長口罩使用期限。

▲慶祝婦女節，卑南鄉鄉長贈送女姓同仁口罩套，表達感謝之意。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

▲▼台東牧心智能發展中心自製的口罩套相當精美，可以延長口罩使用期限。

女性同仁收到口罩套這特別的禮物都驚呼好實用！好漂亮！對於許鄉長創意貼心禮物都非常感謝。

許文獻表示，這次武漢肺炎對全球經濟帶來很大衝擊，因為公私部門的經濟活動減少，連帶影響的就是社褔團體的營運支撐，發現台東牧心智能發展中心由憨兒及庇護員工製作精美可以延長口罩使用期限的口罩套，於是藉這個節日買來送給同仁，一方面減少口罩用量，一方面延續社會的愛心，也呼籲大家能多多購買，一起攜手渡過這波疫情。

▲慶祝婦女節，卑南鄉鄉長贈送女姓同仁口罩套，表達感謝之意。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

武漢肺炎的疫情蔓延全球，為避免群聚感染，許多公部門的比賽與活動不得以取消或延期，牧心中心許主任憂心的表示，這波疫情對她們影響很大，業績衰退六成，原本活動訂購的餐盒及便當紛紛取消訂單，只剩下門市及零星訂單,，在入不敷出的情況下短期只能讓庇護員工輪休或提早下班，希望大家能多多採購牧心工坊的商品,讓她們有服務的機會。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
陳時中切蛋糕影片曝！超溜台語笑虧「驗6次旅客」：妳這樣算賺到
南港小6女童白天在學校遭性侵亡！沉冤21年…一通神祕電話助破
嗆完陳時中裝睡…黃智賢再稱「誰能反駁」：口罩實名制是我建議的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

台東幸福住宅交屋腳步近了　已取得使用執照每戶贈2萬交屋禮

施工3個月　高屏大橋北上機慢車道7日早上開放通行

嘉市黃金風鈴木盛開後　500公尺南洋櫻大道登場

歷史水道變身水岸景觀橋　嘉義市民生道將橋剪綵啟用

大林慈濟防疫探病規定再升級　假日謝絕訪客

復健科醫師呼籲運動增加抵抗力　新型冠狀病毒遠離

黃敏惠攜手民生國中特教生教室消毒　示範如何稀釋漂白水

防疫無假期　彰警持續每月至少4次酒駕執法

駕車東港買海產　沒油停擺路中央…東警推車＋疏導積極協助排除

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

台東幸福住宅交屋腳步近了　已取得使用執照每戶贈2萬交屋禮

施工3個月　高屏大橋北上機慢車道7日早上開放通行

嘉市黃金風鈴木盛開後　500公尺南洋櫻大道登場

歷史水道變身水岸景觀橋　嘉義市民生道將橋剪綵啟用

大林慈濟防疫探病規定再升級　假日謝絕訪客

復健科醫師呼籲運動增加抵抗力　新型冠狀病毒遠離

黃敏惠攜手民生國中特教生教室消毒　示範如何稀釋漂白水

防疫無假期　彰警持續每月至少4次酒駕執法

駕車東港買海產　沒油停擺路中央…東警推車＋疏導積極協助排除

灌醉酒店女舔下體　她「下半身赤裸」被丟包路旁怒告求償250萬

正妹搭飛機有強迫症！「消毒猛擦座位才敢坐」被罵有病　現在大家全跪她：先知

楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

澳門包機飛抵武漢！自行派機「6醫護隨行」預計接回58人

LIVE／埃及控台灣遊客散播病毒　指揮中心14:00最新說明

家庭號、隨身瓶將上架　5款台酒防疫酒精如何買一次看

獨／櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語「來拿東西的」　一盒價爆漲5倍

孫儷《安家》冷血女房仲「被討厭」　編劇霸氣回應：為何要討喜

快訊／台南工地意外　工人高處墜落「後腦刺穿」生命垂危

「現在換我罩妳」！卑南鄉公所慶祝婦女節贈實用口罩套

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

南投8旬翁遭撞　急診室推病床狂奔救命

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

桃園新住民三願祈福　疫情遠離

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

大林慈濟防疫探病規定再升級

北區國稅局報稅　規劃電話諮詢秘書

運動增加抵抗力新型抗冠狀病毒

嘉市黃金風鈴木盛開後南洋櫻登場

駕車買海產　沒油停擺路中央

「到府關懷、宅配愛」　移民署關懷新住民防疫

彰化警局　每月至少4次酒駕執法

屏警交通大執法　保障機車族交通安全　

更多熱門

相關新聞

蘇巧慧串連10名立委挺婦女平權

蘇巧慧串連10名立委挺婦女平權

3月8日國際婦女節將至，民進黨立委蘇巧慧響應今年主題「Each for Equal」，7日在臉書發起串聯活動，與民進黨立委吳秉叡、張宏陸、邱議瑩、林楚茵、鄭運鵬、吳思瑤、賴品妤、伍麗華、蔡易餘、陳瑩等人一同以象徵動作之照片傳遞「我是平等世代：落實婦女權利」的宗旨。

女性投資束縛多　靠三招策略帶來更多安全感

女性投資束縛多　靠三招策略帶來更多安全感

婦女節前夕　金山警分局長送康乃馨

婦女節前夕　金山警分局長送康乃馨

婦女節前夕　新北警長送抗菌噴霧

婦女節前夕　新北警長送抗菌噴霧

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

關鍵字：

照顧罩妳卑南婦女節口罩套牧心

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

茵聲峇里島解放深V比基尼！

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面