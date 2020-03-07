帛琉求助！新光醫院「視訊遠距採檢」陳時中：比隔空抓藥還厲害

▲新光醫院院長侯勝茂說明遠距教學採檢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布，外交部接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染COVID-19(武漢肺炎)，新光醫院院長侯勝茂來到指揮中心說明表示，由院內感染科醫師透過視訊技術指導協助採檢，進一步安排聯繫檢體運送事宜。指揮官陳時中稱讚，視訊遠距採檢比以前隔空抓藥更厲害，一個案例對小國家或小地區來說都是很大的壓力，能夠過既有管道協助，是很好的事情。

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▲▼視訊遠距採檢。（圖／新光醫院提供）

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院一直有幫助台灣友邦帛琉相關醫療照顧，週三接獲帛琉總統府要求，幫忙一名美國自願工作者到帛琉時發生咳嗽，送至負壓隔離病房但不知是否新冠肺炎，美國大使館原本希望把檢體送回美國本土，但考量距離太遠、耗時，美國大使館和帛琉政府決定讓台灣來幫忙。

侯勝茂說明，兩天前透過視訊、防疫醫師教導如何採檢取得檢體，再經由密封經我方護理人員坐飛機送回台灣，再送至國家昆陽實驗室檢查。

以視訊向對方說明如何採檢等，帛琉醫師透過網路學習，一步一步的教導採檢步驟，也針對包裹該如何包裝教導。由於擔心醫師使用錯誤，新光醫院也以人體解剖圖示範，我方做一個步驟，對方醫師也跟著做。

帛琉總統也親自從辦公室發了一個公開稱讚台灣做了這件事，從這件事看出兩點我個人解讀，第一，我們的檢驗能力美國人是肯定的，不會一直說要送到美國去，也顯示和台灣做朋友是值得的，「TAIWAN CAN HELP」部長率領團隊是全世界典範，WHO不把台灣放進去是他們的錯誤，台灣可以幫忙。