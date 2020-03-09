穿制服現身「國字號」記者會　北京「快遞小哥」籲：讓快遞進社區

▲為避免人員過多接觸，大陸多數社區仍禁止快遞員進入。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（9日）舉行新冠肺炎疫情聯防聯控例行記者會，不同的是，一位穿著公司制服的「快遞小哥」李杰現身記者會，讓以往氣氛嚴肅的記者會現場，輕鬆不少。李杰表示，目前最大困難是，許多小區（社區）不讓快遞員進入，導致送貨效率及數量銳減。他並呼籲，希望社區能在確保快遞員身體健康的條件下，允許他們進入。

▲快遞員李杰受邀參加大陸國務院新聞辦例行記者會。（圖／翻攝北京日報）

身為大陸全國首個坐上國新辦記者會主席台的快遞小哥，李杰的初登板略顯緊張，他表示，自己從事快遞工作已經11年，面對重大疫情，「每一個人都要出一份力量，我想，全國300萬快遞小哥跟我的想法是一樣的。」

李杰提到，最初的想法就是把快遞送好，安全、快速送達客戶手中。春節期間李杰也主動留守北京工作，雖然送件不多，但他表示，「農曆初八以後快件（數量）逐步增加，現在每天從早晨一直工作到晚上七八點鐘。」

▲陸快遞業復工人數近300萬人，復產率超80%。（示意圖／翻攝自中新網）

對於郵政業務復工情況，大陸國家郵政局市場監管司副司長侯延波表示，快遞業復工人數近300萬人，復工率達92.5%，日處理郵件快件超過1.6億件，復產率超過80%，順利完成前兩個階段的階段性目標。