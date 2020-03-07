鼓勵民間投資運動產業　趙正宇提案修法：按金額250％享稅額減除

▲SBL下半季賽事宣布將採用「閉門」方式舉行 。（示意圖／籃協）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，不僅觀光、服務、餐飲、藝文等四大行業受到嚴重衝擊，運動產業也難以倖免，第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季賽事，也因應疫情宣布將採用「閉門」方式舉行。為鼓勵並擴大民間參與運動產業投資，無黨籍立委趙正宇提出《運動產業發展條例》修正草案，明定營利事業捐贈職業或業餘運動業，得在捐贈金額新台幣1000萬元額度內，按該金額的250%自其當年度營利事業所得額中減除。

為因應新冠肺炎疫情衝擊，趙正宇與民進黨立委余天、黃國書、張廖萬堅、邱泰源、莊瑞雄、黃世杰、楊曜、周春米、賴惠員、蘇巧慧、莊競程、劉建國、王美惠、李昆澤、蔡易餘等人近日提出《運動產業發展條例》第26條之2條文草案，明定中央主管機關為促進職業、業餘運動業及重點運動賽事發展，得設置專戶辦理營利事業捐贈有關事宜。

根據草案規定，營利事業透過專戶對中央主管機關認可之職業或業餘運動業之捐贈，於申報所得稅時，得在捐贈金額新台幣1000萬元額度內，按該金額之250%，自其當年度營利事業所得額中減除。

草案也提到，專戶每年累積金額以新台幣30億元為限，並得於該總額限度內，針對不同運動種類及受贈對象訂定得收受捐贈金額之上限。

此外，民進黨立委張廖萬堅、黃國書等21人針對近日也提出修法，明定中央主管機關得針對職業或業餘運動業及重點賽事的捐贈設置專戶，營利事業為前開專戶捐贈時，得享有租稅優惠措施。

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