工讀生「臉狂磨蹭口罩」…還PO影片炫耀！韓生產線上1萬片全銷毀

記者張方瑀/綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例已超過7000例,全國各地人心惶惶,民眾開始搶購口罩、消毒水等防疫物資,政府更出手控制口罩流通;沒想到一名在口罩廠工作的20歲工讀生,卻在社群網站上傳了一段「磨蹭口罩」的影片,引發眾怒。最後廠商只能銷毀有清潔疑慮的1萬片口罩。

Welkeeps Disposes of 10,000 Masks After Their Part-Timer Was Photographed Rubbing His Face on Themhttps://t.co/N7g1bAF3cD