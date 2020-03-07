工讀生「臉狂磨蹭口罩」…還PO影片炫耀！韓生產線上1萬片全銷毀

記者張方瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例已超過7000例，全國各地人心惶惶，民眾開始搶購口罩、消毒水等防疫物資，政府更出手控制口罩流通；沒想到一名在口罩廠工作的20歲工讀生，卻在社群網站上傳了一段「磨蹭口罩」的影片，引發眾怒。最後廠商只能銷毀有清潔疑慮的1萬片口罩。

Welkeeps Disposes of 10,000 Masks After Their Part-Timer Was Photographed Rubbing His Face on Themhttps://t.co/N7g1bAF3cD — Koreaboo (@Koreaboo) March 5, 2020

綜合外媒報導，一名在南韓口罩大廠「Welkeeps」工作的20歲工讀生，日前在個人Instagram上傳了一段「磨蹭口罩」的影片，影片中只見他沒有穿戴任何隔離衣物，就埋頭對著沒有包裝的口罩磨蹭，還在沒戴手套的狀況下把口罩放入包裝內。影片曝光後網友怒表示，「我覺得這個牌子的產品已經不安全了」、「請問我現在使用的口罩是否也有問題」、「真的非常噁心」。

這名工讀生表示，他只是想炫耀自己能在口罩大廠工作，才會做出這種行為並拍下影片。為止住網友怒火，Welkeeps迅速致歉，並表示這些口罩都反覆消毒至少10次，不過網友仍不買帳。

最後，廠商只好銷毀男子輪班時製造的所有口罩，估計當時整條生產線上約有1萬片口罩。這名工讀生不但遭到解雇，後續業者也可能會提告要求賠償損失。

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