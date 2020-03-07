副總統講了才知21人確診　「至尊公主號」乘客氣壞：船長沒被通知

▲美國CDC人員登上至尊公主號。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）6日晚間表示，停泊舊金山外海的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪至少21位民眾確診新冠肺炎（COVID-19）。有乘客則透露，他們是經由潘斯的消息才得知21人對病毒檢驗呈陽性，船長還向旅客道歉表示，在副總統公開疫情前並沒有被通知。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，洛夫圖斯（Debbi Loftus）是「至尊公主號」的乘客，這艘郵輪目前停靠在舊金山外海，船上人員正等待相關的檢驗結果。洛夫圖斯與其他乘客6日得知，船上至少21人確診，包括19名船員與2名乘客，但這個消息是經由副總統潘斯召開記者會才知曉，這讓她感到憤怒。

洛夫圖斯氣憤表示，由政府率先發布這個消息實在太糟糕，她跟父母都非常生氣，「因為我們是從副總統那邊聽來的，而不是我們的船長。」據了解，船長事後向乘客道歉，郵輪方並未在潘斯公布消息以前就知道此事；此外，船長還通知旅客，美國疾病管制與預防中心（CDC）與船上的醫療人員討論，該如何個別通知乘客的檢驗結果。

一名了解狀況的消息人士透露，美國政府早在好幾個小時以前就知道，載有3533人的至尊公主號有多位民眾確診。這艘郵輪載有2422名旅客與1111名船員，總共來自54個國家。

公主郵輪（Princess Cruises）則透過聲明表示，潘斯通知以前，他們也不知道檢驗結果，「副總統潘斯、CDC在召開記者會時通知了我們。」對此，來自加拿大的乘客凱倫（Karen）說，她並不害怕病毒，而是擔心船上的隔離政策。

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