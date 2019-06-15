尊重包容接納輕撫生命幽微角落　永福特教生畢業了！

▲台南市永福國小特教生和一般生畢業了，見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年到了畢業季總有令人動容的故事！ 今年永福的畢業典禮很不一樣，在六年的學習過程中，永福的孩子學會「健賢思美」的校訓，也在今天的畢業典禮 成功展現。

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在永福資優且多元情意課程的薰陶下， 六年級賴盷蓁同學甫獲得台南市十大傑出兒童，鄭秀雲同學也榮獲全國語文競賽作文組第一名，更值得一提的是，視障生張寧栩獲得總統教育獎全市特優 ，全校則是總動員，大家為她鼓勵加油打氣！還有星星兒方謙，更是班上的活寶，多次參與教育局舉辦的才藝比賽獲獎，也曾代表台南市參與內政部主辦的身障才藝大賽獲得個人舞冠軍殊榮！！

永福楊淑晏校長說，全體畢業生都要繼續傳傳承「健賢思美」的校訓，同時在校生也要和在場的大學長學姐們多多學習，一起發現永福的真善美！

更值得一提的是，校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中 ，以生命勇士專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，也有校友同時也是本校的特教兒家長投稿到校刊中，感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

雖然特教生可能有校園生活適應上的困難，但看到特教生和大家都一同努力向上，大家都動容了，因為在畢業典禮中見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納！」。

楊淑晏校長也以得到家長會團體獎的星星兒方謙為例，在畢業典禮致詞中說：「面對大未來，要勇敢築夢，要逆風飛翔，也因為您的了解與友善微笑，對他就是最好的解藥！」。 星星兒方謙自己也在會後說：「謝謝大家幫我，我要和大家一起努力學習！！還要聽老師的話！」大家都動容了，因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的星星兒！最終就在音樂班的樂聲中，大家一同期許「永感福恩，凌雲展翅！」。