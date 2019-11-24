鼓勵全盲生玩桌遊、打棒球　特教師：完成特教生最後一哩路

▲教育部部長潘文忠（右二）與大專優良特教人員陸大康及曾詩惠合影留念 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（24日）表揚特殊教育工作人員，108年度獲選各教育階段特殊教育人員共32名，其中大專階段獲獎的優良特殊教育人員為清華大學資源教室輔導人員曾詩惠及中華科技大學餐飲管理系講師陸大康。

曾詩惠表示，高等教育是特教學生在學校的最後一哩路，協助他們於畢業後順利與社會接軌是重要的服務目標，她認為，資源教室輔導人員的角色不僅多元且具挑戰性，日常工作除包括與行政及教學單位協調合作，和家長溝通學生在校學習情形，連結校內外資源、協助學生生涯規劃及辦理各項活動外，更多時間與心力在於陪伴及輔導特教學生克服人際焦慮、課業壓力、穩定情緒及肯定自我價值，她會因應不同學生需求提供適切的輔導措施及服務，讓學生能夠在校園中快樂學習，培養自己的優勢能力，提升自信。

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在工作上不斷追求超越與創新的曾詩惠，一直都秉持著主動積極的服務熱忱，希望能夠讓學生在最少限制的學習環境中，不受限於自己的現況及心理框架，因此她鼓勵全盲學生玩桌遊、看電影、打盲人棒球，從中體會自己無限可能的潛力，也邀請特教學生拍攝資源教室微電影，傳達永不放棄的精神，並幫助特教畢業生拍攝影片，為他們留下美好的回憶。

▲陸大康開心獲得大專優良特教人員殊榮。（圖／教育部提供）

為促進特教學生在學期間能夠為未來就業做好準備，曾詩惠也積極辦理各項職涯活動，包括開發不同類型的企業參訪、邀請已就業特教畢業校友回校分享他們的就業歷程及概況、辦理工作坊教導學生撰寫履歷自傳及模擬面試等，協助特教學生進行職業試探，瞭解自己合適的職業，並先行預備相關職能技巧，提升自信心，能夠在畢業後順利找到工作，發揮所長。

陸大康則提到，他早年因為巧遇一群旅遊受阻的身心障礙者，開啟了他對特教領域的關注，後來擔任教職後，對於課堂中出現學習落差的學生，他會先去瞭解他們學習上的困頓，然後再協助他們解決問題。





▲潘文忠頒獎予清華大學資源教室輔導人員曾詩惠。（圖／教育部提供）

陸大康表示，自己雖然不是特殊教育背景，但他仍努力去陪伴他們學習，面對特教學生，他會先釋放善意，讓學生願意主動跟他討論學習上的困難或尋求協助。另外他也會針對不同個案的需求，為學生建立友善關懷圈、或通報輔導室，由專業輔導人員提供相關諮商輔導協助，若有經濟弱勢的特教學生，他也會協助他們申請相關補助。

為了協助這些特教學生，陸大康主動參加特教相關研習，瞭解不同障礙特質，並運用於教學上，他透過有趣的實務技能操作帶領學生，教導他們改變學習方法，激發學生學習動機，針對高年級學生，與他們討論未來職涯方向，協助他們規劃考取相關證照，讓學生及早做好就業準備。



曾詩惠與陸大康勉勵所有從事特殊教育的工作者，雖然特殊教育工作有著高度的挑戰性，但也是一項很有福氣的工作，每每看著身心障礙學生突破限制，逐步實現自己的夢想，自己也會因此被激勵而充滿活力衝勁，繼續為這些學生而努力。