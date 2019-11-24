　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼓勵全盲生玩桌遊、打棒球　特教師：完成特教生最後一哩路

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 教育部表揚大專特殊教育優良人員 。（圖／教育部提供）

▲教育部部長潘文忠（右二）與大專優良特教人員陸大康及曾詩惠合影留念 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（24日）表揚特殊教育工作人員，108年度獲選各教育階段特殊教育人員共32名，其中大專階段獲獎的優良特殊教育人員為清華大學資源教室輔導人員曾詩惠及中華科技大學餐飲管理系講師陸大康。

曾詩惠表示，高等教育是特教學生在學校的最後一哩路，協助他們於畢業後順利與社會接軌是重要的服務目標，她認為，資源教室輔導人員的角色不僅多元且具挑戰性，日常工作除包括與行政及教學單位協調合作，和家長溝通學生在校學習情形，連結校內外資源、協助學生生涯規劃及辦理各項活動外，更多時間與心力在於陪伴及輔導特教學生克服人際焦慮、課業壓力、穩定情緒及肯定自我價值，她會因應不同學生需求提供適切的輔導措施及服務，讓學生能夠在校園中快樂學習，培養自己的優勢能力，提升自信。

請繼續往下閱讀...

在工作上不斷追求超越與創新的曾詩惠，一直都秉持著主動積極的服務熱忱，希望能夠讓學生在最少限制的學習環境中，不受限於自己的現況及心理框架，因此她鼓勵全盲學生玩桌遊、看電影、打盲人棒球，從中體會自己無限可能的潛力，也邀請特教學生拍攝資源教室微電影，傳達永不放棄的精神，並幫助特教畢業生拍攝影片，為他們留下美好的回憶。

▲▼ 教育部表揚大專特殊教育優良人員 。（圖／教育部提供）

▲陸大康開心獲得大專優良特教人員殊榮。（圖／教育部提供）

為促進特教學生在學期間能夠為未來就業做好準備，曾詩惠也積極辦理各項職涯活動，包括開發不同類型的企業參訪、邀請已就業特教畢業校友回校分享他們的就業歷程及概況、辦理工作坊教導學生撰寫履歷自傳及模擬面試等，協助特教學生進行職業試探，瞭解自己合適的職業，並先行預備相關職能技巧，提升自信心，能夠在畢業後順利找到工作，發揮所長。

陸大康則提到，他早年因為巧遇一群旅遊受阻的身心障礙者，開啟了他對特教領域的關注，後來擔任教職後，對於課堂中出現學習落差的學生，他會先去瞭解他們學習上的困頓，然後再協助他們解決問題。

▲▼ 教育部表揚大專特殊教育優良人員 。（圖／教育部提供）

▲潘文忠頒獎予清華大學資源教室輔導人員曾詩惠。（圖／教育部提供）

陸大康表示，自己雖然不是特殊教育背景，但他仍努力去陪伴他們學習，面對特教學生，他會先釋放善意，讓學生願意主動跟他討論學習上的困難或尋求協助。另外他也會針對不同個案的需求，為學生建立友善關懷圈、或通報輔導室，由專業輔導人員提供相關諮商輔導協助，若有經濟弱勢的特教學生，他也會協助他們申請相關補助。

為了協助這些特教學生，陸大康主動參加特教相關研習，瞭解不同障礙特質，並運用於教學上，他透過有趣的實務技能操作帶領學生，教導他們改變學習方法，激發學生學習動機，針對高年級學生，與他們討論未來職涯方向，協助他們規劃考取相關證照，讓學生及早做好就業準備。

曾詩惠與陸大康勉勵所有從事特殊教育的工作者，雖然特殊教育工作有著高度的挑戰性，但也是一項很有福氣的工作，每每看著身心障礙學生突破限制，逐步實現自己的夢想，自己也會因此被激勵而充滿活力衝勁，繼續為這些學生而努力。

ET快訊
女闖平交道被火車撞大逆轉！台鐵認故障：18列誤點車、5290
黑色購物節11/25開跑！網友激推好市多「爆紅品TOP7」
金馬星光黯淡卻更溫暖！《陽光普照》奪6大獎回歸現實：本屆最大
蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不用怕自行車被偷...新竹左岸投入1775萬　20座景觀廁所大升級

鼓勵全盲生玩桌遊、打棒球　特教師：完成特教生最後一哩路

烏日平交道撞車事故大逆轉　中市府要求台鐵全面檢視

台灣每5人有1位老年人　台師大推社區高齡課程…長者齊跳「萬歲操」

平交道案情逆轉⋯台鐵認故障釀禍「18列誤點車、5290人全賠」

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

阿嬤愛心滷肉！她專挑豆輪吃　隔天滿滿一鍋上桌...全網幫QQ：開啟無限輪迴了

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

野餐道具、食物都幫準備好了！　高鐵限定懶人行程「2天1夜夢幻野餐」

女闖平交道被撞「案情逆轉」⋯台鐵致歉認號誌故障：全線電纜2月內檢查完畢

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

不用怕自行車被偷...新竹左岸投入1775萬　20座景觀廁所大升級

鼓勵全盲生玩桌遊、打棒球　特教師：完成特教生最後一哩路

烏日平交道撞車事故大逆轉　中市府要求台鐵全面檢視

台灣每5人有1位老年人　台師大推社區高齡課程…長者齊跳「萬歲操」

平交道案情逆轉⋯台鐵認故障釀禍「18列誤點車、5290人全賠」

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

阿嬤愛心滷肉！她專挑豆輪吃　隔天滿滿一鍋上桌...全網幫QQ：開啟無限輪迴了

問完商品價格...她「有禮貌道謝」：我考慮一下　遭賣家怒嗆：滾吧問個屁！

野餐道具、食物都幫準備好了！　高鐵限定懶人行程「2天1夜夢幻野餐」

女闖平交道被撞「案情逆轉」⋯台鐵致歉認號誌故障：全線電纜2月內檢查完畢

李婉鈺、蔡壁如齊轟吳思瑤　批新潮流「集權式分贓政治」

積陰德才沒死！平交道挨撞轟台鐵卸責　鳳凰女志工：再慢一秒就死無對證

周渝民豪砸1.9億寵妻！　「送大安區169坪豪宅」當禮物…和張震當鄰居

HBL／再不振作會被得100分　吳建龍一席話激勵治平防守

中職／曾說打完3年退休　李振昌教少棒學習怎麼當教練

影／「不滿現狀」對決「繁榮穩定」　香港18個選區拚452名議員

T2鑽石桌賽／林昀儒4比0橫掃林高遠　進冠軍戰二度封王差一勝

老公送名牌包用2年「脫膠」　李新拿回店裡...意外舊包換2新包

謝淑薇組合本季勇摘4冠　生涯第3度入圍WTA年度最佳

金馬慶功／《陽光普照》許光漢現身　李安狂讚：台灣小生接班人　

生活熱門新聞

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

人夫出國沒得跟！委屈閃一念頭8千人驚呆

陳三鼎撞奶15年歇業　他揭背後原因

她外帶小火鍋「連踩4地雷」怒炸！

女主播朝聖女僕店　狂酸「沒我正」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

啥是「阿樂仔」？嘉義哥：會被笑死

明起北台灣降溫連6天濕涼　首波「大陸冷氣團」報到時間曝

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

搭火車座位重疊！她衝下車確認　悲劇秒發生

歐美「JETS嘉年華」12月高雄登場

更多熱門

相關新聞

練中職裁判　例行賽每場3人執法

練中職裁判　例行賽每場3人執法

2019年亞洲棒球冬季聯盟23日開打，開幕日分成兩地開打，進行3場比賽，本屆賽事例行賽每場都僅有3名裁判執法。

比照12強賽　全壘打爭議可以挑戰

比照12強賽　全壘打爭議可以挑戰

辜仲諒幕後運籌　交出12強賽最佳成績

辜仲諒幕後運籌　交出12強賽最佳成績

陳偉殷被「指定讓渡」之後的未來

陳偉殷被「指定讓渡」之後的未來

洋將註冊多1人　洋將降二軍延長

洋將註冊多1人　洋將降二軍延長

關鍵字：

全盲桌遊棒球特教師特教生

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面