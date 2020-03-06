疫情燒不退！花蓮篤定辦全民運　以有機食材提供「全民便當」

▲為迎接全民運動會，花蓮縣長徐榛蔚在會議中指示做好新冠肺炎防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府5日舉行今年全民運動會籌備處跨局處第二次會議，縣長徐榛蔚在會議中指示各局處除了做好新冠肺炎防疫工作，加強防疫措施之外，並盤點縣內各運動場館，展開一系列的整修工程，盼提供全國各縣市選手及來賓最高的賽會品質及服務水準。

今年全民運動會即將在10月舉行，花蓮縣府團隊正積極籌備規劃，從硬體到軟體設備，舉凡動線規畫、運動設施與設備、場館配置等，就是要讓選手有最優質的賽事體驗。徐榛蔚歡迎各縣市的運動好手，以及全國遊客造訪花蓮，大口呼吸太平洋左岸純淨無污染的空氣，體驗花蓮大山大海之美。

▲徐榛蔚指示全民運期間以在地有機食材，提供限定版的全民運便當，吸引民眾採購。

徐榛蔚指出，全民運動會主視覺將於四月推出，並指示教育處設計全民運專屬衣，未來將於各大型活動場合展現，為下半年度的全民運做宣傳及暖身。另外，她也指示農業處於全民運期間可提供限定版的全民運便當，內容以花蓮的有機食材為主軸，吸引民眾採購，增加運動會場周邊商機。

徐榛蔚也期勉同仁持續精進，發揮服務熱情，提出創新方案，共同打造最高品質的全民運動會，讓全國鄉親都能感受到花蓮的美好。她也叮嚀大家，忙碌之餘要照顧好自己的健康，注意防疫的自我保護。

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