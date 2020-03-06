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返台看牙「健保跳警示」　遭拒診男大怒！ 衛生局說是烏龍：他從新加坡來

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▲從新加坡返台男子5日在中壢區某牙醫看診時，被醫護人員誤為須檢疫隔離者，嚇壞現場醫護人員與患者。（資料照／記者沈繼昌攝，與新聞無關）

▲從新加坡返台男子5日在中壢區某牙醫看診時，被醫護人員誤為須檢疫隔離者，嚇壞現場醫護人員與患者。（資料照／記者沈繼昌攝，與新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子5日晚間在中壢區某牙醫診所看診時，醫護人員才幫男子插入健保卡時就出現警示，嚇到醫護人員與等候看診患者，男子事後被醫護人員勸離一臉悻悻然；桃園市衛生局6日指出，經查該名男子從新加坡返台，屬於「自主健康管理」對象，並非居家檢疫或隔離對象，純粹是烏龍一場。

根據中央疫情指揮中心規定，凡自中港澳、韓國、義大利、伊朗等地區旅遊史者，入境台灣必須接受居家檢疫14天，期間不得逕自外出，違者將依傳染病防治法開罰10萬到100萬元，必須強制隔離，籲請民眾千萬勿以身試法。

請繼續往下閱讀...

桃園市一名葉姓男子6日在臉書貼文，5日晚間帶兒子到中壢區某牙醫診所看診，等候時有名約50歲男子持健保卡到櫃檯掛號，但醫護人員突然驚慌喊叫，醫護人員誤認男子是居家檢疫者，怎可到處趴趴走，還到牙醫診所看診？

中年男子一臉霧水，質疑所謂的「不得逕自外出」規定，還與櫃台醫護人員起爭執，最後被勸離悻悻然離開診所，葉姓男子還說，該男子雖有配戴口罩，但診所醫護人員卻如臨大敵，事後立即消毒診所內外環境，深怕被感染，並通報衛生局與民政局等單位。

桃園市衛生局表示，經確認該名掛號男子於本月初從新加坡返台，應屬「自主健康管理」對象，但未受外出規範限制，可能是診所人員在詢問男子旅遊史，誤認新加坡屬於旅遊警示國家，事後證實純粹是一場誤會，未來會再加強疫情宣導。

►「即日起，我退出老化黨。」

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