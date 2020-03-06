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老榮民恐嚇行政院長游錫堃案　訊後諭知限制住居制出境出海

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▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘，6日接受桃檢偵訊，檢察官訊後諭知限制住居及限制出境出海。（圖／記者沈繼昌攝）

▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘，6日接受桃檢偵訊，檢察官訊後諭知限制住居及限制出境出海。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

涉嫌寄恐嚇信給立法院長游錫堃的老榮民游貴湘，5日在臉書預告將至桃檢接受偵訊，也歡迎蒞臨指教，但6日在刑事局人員陪同走地下通道直接避開媒體出庭應訊，經檢察官約2小時訊問，最後游貴湘被諭知限制住居、限制出境出海，高齡88歲的游貴湘在臉書上還未貼出有關應訊後最新想法。

家住桃園市大溪區的游貴湘於上月寄出附有2萬元匯票影本的信件至總統府，內文提及「請轉交游錫堃，購買即時離台機票離開台灣….」等內容，游錫堃辦公室幕僚接獲後立即報案處理，警方據報後在當晚即找到游貴湘本人詢問，隨即依妨害自由罪嫌函送桃檢偵辦。

▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘6日至桃檢出庭應訊，拔菜總部與愛國同心會人員曾到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

▲涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的老榮民游貴湘6日至桃檢出庭應訊，拔菜總部與愛國同心會人員曾到場聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

游貴湘5日在個人臉書貼出桃檢寄發的應訊傳票，並預告會如期出庭應訊，並歡迎蒞臨指教，6日上午包括有拔菜總部與愛國同心會人員到場聲援，桃園警方與桃檢政風處也派員到場關心，大批媒體更從上午9時許守候桃檢大門，但最後游貴湘卻在刑事局人員陪同下直接搭車從地下通道進入桃檢出庭應訊。

經過檢察官長達2小時偵問後，游貴湘最後被諭知限制住居、限制出境出海，但據指出，游貴湘曾向警方透露，自己是因關心政治時事提出個人看法，寄信請同為游姓的立法院長游錫堃離台，並在臉書上發表個人言論，但沒有恐嚇意味；游貴湘結束偵訊後，目前其個人臉書尚未有最新偵訊後看法，但已有粉絲詢問「我們都有去，找不到您！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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涉嫌二度寄恐嚇信給立法院長游錫堃自稱「游貴湘」的游姓桃園老榮民，5日在臉書貼上傳票預告6日上午11時將赴桃檢出庭，還稱「歡迎蒞臨指教」，未料，上午大批警力與媒體在桃檢大門守候，但檢方疑似安排他從地下通道進入內勤偵查庭訊問，以避開媒體採訪，目前仍在偵訊中。

關鍵字：

恐嚇立法院長游貴湘桃檢偵訊諭知限制住居

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