搭機返台「前座椅背降超低」擋路...他爆炸：反應後更故意　網反幫聲援

▲搭飛機遇到乘客把椅背放超低 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

記者張嘉晏／綜合報導

搭乘大眾交通工具時，本就會遇到各式各樣的人，大家互相禮讓、理解才不易起紛爭。一名網友就抱怨他搭飛機時，前座的旅客把椅背放得很低，經勸告之後反而更故意，讓他很傻眼。不過貼文一出後，大批網友反為對方聲援，表示椅背本就是設計可以下放的，是每個乘客的權益。

一名網友在「爆怨公社」發文，他表示自己上個月從澳洲雪梨搭機回台，他正前方的中年男子卻在坐定後，把椅背調低，讓他無法正常觀看螢幕，甚至導致他出入有困難。

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原PO隨後忍不下去，直接向對方反應，沒想到那人不但沒改進，還把椅背再下降到最低點。直到空服員送餐，請中年男把椅背調正時，那人才乖乖照做，此舉卻讓原PO超氣。

▲原PO說他提醒中年男後，對方更故意了。（圖／翻攝自爆料公社官網）

不過貼文一出，一票人反而是替中年男子說話，他們認為飛機會這樣設計，乘客當然就能這麼做，「要調椅背真的是乘客的權益」、「呃，其實那個螢幕可以微調」、「座椅就設計成這樣要讓人躺的，為什麼躺的人要被罵」。

此外，自然也有另一批民眾認為對方太自私，但這也是台灣客運及火車上都常出現的景象，已經見怪不怪，「但我遇過一種最沒品的人，自己不僅把椅背調到最低，前座調整椅背他還會不爽。」

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