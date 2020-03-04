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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／居家檢疫還趴趴走　除了罰錢也有刑事責任

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▲警政署28日宣布將居家隔離民眾資料導入警用查詢系統，希望藉此保障警員安全，也能即時掌握隔離者資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲從疫區返台民眾必須配合居家檢疫，若還全台趴趴走，除了處以罰鍰，還有刑事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

這陣子新冠肺炎（COVID-19）疫情沸沸揚揚，從一位武漢台商返台後在高雄金芭黎舞廳溜搭，到政府派機接回部分滯留在武漢的台灣人民，大家最關注的就是這些人回台後的行蹤了，擔心其恐有染病風險，因此必須要按照政府的規定，配合自主管理或是隔離，如果沒有配合的話，是會被處罰的。

趴趴走有刑事責任？

1.入境要確實填寫「健康聲明書」，否則違反《傳染病防治法》第58條，最高開罰15萬元罰鍰。
2.從中港澳非疫區回台14天內自主管理，出門要配戴口罩、出現症狀要通報；從中港澳的疫區回來，要配合居家檢疫，不能外出、搭乘大眾運輸工具，否則違反《傳染病防治法》第58、69條，最高開罰15萬元罰鍰。
3.如果有確診病例，身旁的接觸者要接受隔離，禁止外出，否則違反《傳染病防治法》第48、67條，最高開罰30萬元罰鍰。

如果不配合以上的事情，除了有罰鍰的處罰，甚至還有刑事責任的問題。

像上述的金芭黎案中，台商從武漢疫區返台卻沒有按照規定居家檢疫，知道自己從疫區回來還趴趴走，對此法務部在新聞稿內提到，這名台商可能違反《傳染病防治法》第62條規定：「明知自己罹患第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」

條文中規定，需要「明知」自己罹患武漢肺炎，那這名台商去完舞廳之後才確診，算不算明知呢？

在刑法上，故意分為直接故意和間接故意，但即便是「認為自己可能已經染病，傳染給其他人也沒關係」的間接故意，還是不符合「明知」這個要件。後續新聞也提到，舞廳內的人員初步檢測後並未感染，因此也不符合「導致」傳染給其他人，所以這名台商可能不會成立這項罪名。

不配合檢查有刑責嗎？

新聞提到，台商第一時間並沒有據實告知自己的行蹤，這種不配合檢查的行為，除了《傳染病防治法》設有相關的罰鍰，還會有刑事責任嗎？在刑法第192條有規定：「違背關於預防傳染病所公布之檢查或進口之法令者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」

17年前的SARS期間就有過類似狀況，當時有人在入境台灣時沒有確實填寫自己曾在時間內入境過中國，但聲稱回台後有自己居家隔離。最後，因為隱瞞去過中國的事而被處以罰鍰。同一件事情雖然有也被依照違反刑法第192條起訴，但最後的結果是不起訴（臺北高等行政法院93年簡字第52號行政判決）。

防疫工作需要人人配合，雖然有罰鍰、刑事責任的把關，但這些事後處罰的效果很有限，如果真的因為少數人的不配合而使疫情擴大，就平白抹煞了第一線防疫人員的辛苦。最後還是提醒大家，勤洗手、注意身體健康，希望大家都能平安的度過這次疫情！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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