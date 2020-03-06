　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3人違反「居家檢疫離開處所」　屏東分署全掌握…拒繳強制執行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東分署全面即時掌握違反防疫規定裁罰案件，逾期或拒不繳納者 迅速依法強制執行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東分署全面即時掌握違反防疫規定裁罰案件，逾期或拒不繳納者 迅速依法強制執行。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣政府衛生局已針對3名違反「居家檢疫離開處所」的民眾開出罰單，各處罰1萬元，並通知當事人限制繳納，屆時未繳納，立即移送法務部執行署屏東分署執行，該分署會立即交由專股強制執行。

新冠肺炎疫情持續，有3人違反「居家檢疫離開處所」的民眾，已被屏東縣政府衛生局開單罰單裁處，各人罰款1萬元，並限期繳納。

行政執行署屏東分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，加入由屏東地方檢察署、海巡署、移民署、屏東縣調查站、屏東縣政府衛生局及警察局等機關共同組成的「防疫處理小組聯繫平台」，即時掌握疫情動態，落實政府防疫措施。

屏東分署為展現防疫決心，除加入上揭防疫處理小組外，並成立執行專股，積極主動與屏東縣政府衛生局、警察局、公平交易委員會南區服務中心等機關聯繫規劃建立聯繫窗口，全面即時掌握違反防疫規定裁罰案件。

針對受處分人違反居家檢疫或居家隔離遭裁罰者，於屏東縣政府衛生局裁處後，如有逾期未繳納者，即透過聯繫窗口由該局儘速移送執行，該分署立即由專股依法迅速強制執行，以遏止民眾恣意違規行為。

屏東分署指出，民眾對於相關疫情資訊，可循管道瞭解（例如疾病管制署Line官方帳號「疾管家」等），提醒居家檢疫或隔離期間之民眾，請配合防疫勿擅自外出，以免受罰。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

網路互嗆鐵鎚怒襲蔡阿嘎！查無紀錄...黑衣男疑唬爛　檢警追幕後指使者

遭控背信！范可欽臉書發文澄清「搬家沒收到傳票」：被訊問15分鐘就回家

找不到老婆！竟溺殺2無辜　再丟停車場棄屍…他6度判死卻仍未定讞

樹林阿嬤賣菜養家…同居男友在家性侵女兒　40歲兒子啃老又吸毒

惡劣殯葬業者強闖喪家　生意沒做成...下手行竊再狂K家人

3人違反「居家檢疫離開處所」　屏東分署全掌握…拒繳強制執行

莽男急診室內掐頸襲胸護理師　「耳邊飄來一句話」法官判無罪

小三囂張攜子找老公！她氣炸肉身擋車　婆婆情急推打：瘋女人…被告判賠2萬

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

網路互嗆鐵鎚怒襲蔡阿嘎！查無紀錄...黑衣男疑唬爛　檢警追幕後指使者

遭控背信！范可欽臉書發文澄清「搬家沒收到傳票」：被訊問15分鐘就回家

找不到老婆！竟溺殺2無辜　再丟停車場棄屍…他6度判死卻仍未定讞

樹林阿嬤賣菜養家…同居男友在家性侵女兒　40歲兒子啃老又吸毒

惡劣殯葬業者強闖喪家　生意沒做成...下手行竊再狂K家人

3人違反「居家檢疫離開處所」　屏東分署全掌握…拒繳強制執行

莽男急診室內掐頸襲胸護理師　「耳邊飄來一句話」法官判無罪

小三囂張攜子找老公！她氣炸肉身擋車　婆婆情急推打：瘋女人…被告判賠2萬

台南麻豆車禍市道171線最高　未注意車前狀況是主因

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

廁所小解不慎皮包遺落　枋寮警神速聯絡失主…獲讚高效率

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

不斷更新／不丹通報首例確診！　我友邦瓜地馬拉、美馬里蘭州緊急狀態

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

台中男要少女傳誘惑照！原來裡面有洋蔥

警大博士教授認洩題！願用120萬換緩刑

偷拍女大生壞壞　男友再PO正面照

鐵鎚狠K蔡阿嘎夫婦　狠心黑衣男臉書曝

退休校長成斂財靈媒　專挑宮廟找肥羊

積怨半年鐵鎚怒敲！2嫌竟是林口修車廠老闆與員工

台中女買口罩被告知「在基隆買過」

與蔡阿嘎互嗆！黑衣男脫口罩抽菸被警方鎖定

即／碧砂漁港私人遊艇碼頭出現「一具女浮屍」！

范可欽欠錢遭控背信！深夜台中被捕

更多熱門

相關新聞

酒測暫停惹議　徐國勇：警察很忙

酒測暫停惹議　徐國勇：警察很忙

內政部長徐國勇5日於立法院備詢時表示，「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。對此，徐國勇6日重申，地區性的臨檢絕對沒有停、照樣在抓酒駕，並再次強調「酒駕零容忍、防疫零空隙」，必須把這兩件事都要做到。

防堵疫情　北市宣布：300人以上室內活動取消或延期

防堵疫情　北市宣布：300人以上室內活動取消或延期

達比修有自爆「恐得新冠肺炎」

達比修有自爆「恐得新冠肺炎」

法國疫情升溫　24小時激增138例

法國疫情升溫　24小時激增138例

新冠肺炎影響　巴黎馬拉松宣布延期

新冠肺炎影響　巴黎馬拉松宣布延期

關鍵字：

新冠肺炎執行署屏東分署居家隔離1萬元強制執行

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面