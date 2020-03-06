3人違反「居家檢疫離開處所」　屏東分署全掌握…拒繳強制執行

▲屏東分署全面即時掌握違反防疫規定裁罰案件，逾期或拒不繳納者 迅速依法強制執行。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣政府衛生局已針對3名違反「居家檢疫離開處所」的民眾開出罰單，各處罰1萬元，並通知當事人限制繳納，屆時未繳納，立即移送法務部執行署屏東分署執行，該分署會立即交由專股強制執行。

新冠肺炎疫情持續，有3人違反「居家檢疫離開處所」的民眾，已被屏東縣政府衛生局開單罰單裁處，各人罰款1萬元，並限期繳納。

行政執行署屏東分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，加入由屏東地方檢察署、海巡署、移民署、屏東縣調查站、屏東縣政府衛生局及警察局等機關共同組成的「防疫處理小組聯繫平台」，即時掌握疫情動態，落實政府防疫措施。

屏東分署為展現防疫決心，除加入上揭防疫處理小組外，並成立執行專股，積極主動與屏東縣政府衛生局、警察局、公平交易委員會南區服務中心等機關聯繫規劃建立聯繫窗口，全面即時掌握違反防疫規定裁罰案件。

針對受處分人違反居家檢疫或居家隔離遭裁罰者，於屏東縣政府衛生局裁處後，如有逾期未繳納者，即透過聯繫窗口由該局儘速移送執行，該分署立即由專股依法迅速強制執行，以遏止民眾恣意違規行為。

屏東分署指出，民眾對於相關疫情資訊，可循管道瞭解（例如疾病管制署Line官方帳號「疾管家」等），提醒居家檢疫或隔離期間之民眾，請配合防疫勿擅自外出，以免受罰。

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