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外籍鬍渣男「油膩頭味狂飄」闖華航起落架！警請吃排骨飯　他一臉噁心怒瞪

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記者沈繼昌、林昱萱／台北─桃園報導

桃園機場華航班機2日下午準備飛往帛琉時，在跑到準備起飛時，突然發現一個人影在起落架旁突然竄出，而該名闖入者被逮捕、偵訊後，仍是不願意透露身分、也不願意溝通回應，行李內放有東正教的聖經，而稍早航警拿排骨飯要給他吃，他則露出很噁心的表情。

▲▼ 外籍鬍渣男「油膩頭味狂飄」闖華航起落架！警請吃排骨飯　他一臉噁心怒瞪 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲外籍男子仍是不願意透露身分。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

這起事件發生在2日下午，當時這名男子闖入華航飛機的起落架被發現，但經逮捕之後，他始終不願意開口說明身分、動機，而他身上也沒有身分證、護照，先前也沒有入、出境紀錄，行徑相當怪異。

▲▼ 外籍鬍渣男「油膩頭味狂飄」闖華航起落架！警請吃排骨飯　他一臉噁心怒瞪 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，該名闖入者身上一直散發出惡臭，並堅持不透露身分，身上除了一點台幣，沒有其他外幣，因此航警局只能用無名氏方式，將他移送桃園地檢署。另外，闖入者的筆記本類似俄文，而移民署通譯用俄文罵的話，他會有瞪視的表情，可是溝通沒回應。另外，闖入者的行李內所帶的聖經是東正教的，但不給人碰，而稍早航警給他吃排骨飯，他則面露噁心表情。

▲▼外籍男子突然出現在跑道上，塔台緊急通報飛機停飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲外籍男子突然出現在跑道上。（圖／記者邱中岳翻攝）

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