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獨／台灣加入WHO的三大理由　葉金川點出關鍵：可幫助其他國家

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▲衛生署前署長葉金川。（圖／記者魏有德攝）

▲衛生署前署長葉金川。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

公衛專家葉金川日前與前後任衛生署長一同呼籲外界支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並強調要有意義、尊嚴跟公平的原則加入WHO。他今（6日）以三個理由，向《ETtoday新聞雲》說明台灣加入WHO的實質意義，其中的最大關鍵，台灣有很多制度或優勢是別人做不出來的，可以透過加入WHO，幫助其他需要的國家。

▲葉金川出席 「疫情對經濟和健康影響和對策」論壇。（圖／記者魏有德攝）

▲葉金川出席 「疫情對經濟和健康影響和對策」論壇。（圖／記者魏有德攝）

前衛生署長葉金川今日出席由台北經營管理研究院主辦的「疫情對經濟和健康影響和對策」論壇，並以大陸新冠肺炎疫情數據及湖北、武漢等地封城管制的作為等方面發表專題演講。他在會後接受《ETtoday新聞雲》記者專訪。

葉金川首先提到，撇開政治議題，就醫療層面而言，WHO就如同「健康俱樂部」，加入才有資格去參加下面的專家委員會，目前台灣只能拿到書面的資料，不能跟專家溝通、討論，或做更深入的研究或開發。他以疫苗為例，「目前只能單邊跟各國交換意見，但沒辦法跟全部專家一起討論。」

第二，台灣也有很多制度或優勢是別人做不出來的，可以透過WHO，幫助其他需要的國家。葉金川談到台灣的健保制度，「南韓對於台灣用健保卡去分配口罩，感到很訝異，這是很簡單的東西，但是他們就是做不出來。」

第三則是台灣的成熟的醫療體系運作經驗。葉金川說，南韓也有全民健保，但他們缺的是資料庫，這些台灣比較特別的經驗，可以給很多國家參考。他還以泰國為例，派一批又一批的人來台灣學健保，「不過，那是因為地緣關係，所以他們知道，倘若台灣有機會能在世衛組織公開報告，會對世界更有幫助。」

▲▼「台灣挺進WHO」跨黨派歷任衞生署長共同發聲呼籲500萬人民來連署記者會,張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良、林奏延。（圖／記者屠惠剛攝）

▲歷任衞生署長共同呼籲支持台灣加入WHO。（圖／記者屠惠剛攝）

至於目前爆發的新冠肺炎疫情，葉金川表示，就目前情況看來，中日韓台可以擋得住疫情，不會爆發大流行，歐洲國家也都可以控制得住，至於美國要控制疫情，就看政府願不願意砸錢。他強調，最令人擔憂的是中東及非洲地區，這需地方一旦爆發大流行，就公衛條件而言，是沒有能力擋住疫情。

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