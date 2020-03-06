雲嘉地區出現肥料搶購潮　台肥：大家放心！足夠供應到春耕後

▲傳出農用肥料即將出現短缺情形，雲嘉地區出現搶購潮，台肥公司喊話，原物料庫存足夠供應到8月。（李姓農友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻，國際貿易情況陸續引發效應，台灣受到中國疫情影響，肥料將出現短缺的情形，今日中南部立委蘇治芬、莊瑞雄、蔡易餘、陳明文、鍾佳濱、黃秀芳、賴惠員、王美惠等人舉行聯合記者會。蘇治芬表示，目前肥料供應無虞，而且價格持續維持穩定，請農民朋友毋須恐慌。

據了解今年適逢1月天氣回暖後遇到寒流，農民補肥需求量增加，近日傳出農民擔心肥料原料來自中國，恐造成短缺情況，從雲嘉地區開始出現搶購現象。農糧署統計一期作需要肥料15萬噸，從去年12月截至昨日為止已經供貨達19.2萬噸，各肥料廠從施肥旺季之前已加強備貨全力投入產線，日供應量超過3,000噸，足夠供應到春耕後都沒有問題。

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南部農藥經銷商私下表示，目前一期作的原物料台肥根本無法供應，造成民營場也沒原物料供應，使得市場短缺供不應求，就連農藥的原物料也是，我們經銷商也開始囤貨甚至搶貨，就算一期作撐過，原物料一直沒進來讓工廠做成成品，二期作也會變成沒有農藥使用，太多原體跟中間體都是大陸地區供應的，以致於一瞬間找不到其它替代品。

雲林廖姓民眾指出，目前農民購買狀況為原本一次量購買2、3包肥料的人，因預期心理而害怕之後物以稀為貴，漲價或甚至買不到，現在有人一次直接購買一整棧板100包，約3.5萬元，廖農說，他本身種植範圍廣，一次都購買一棧板，長輩日前也耳提面命提醒，有叫貨先多買一些，但他認為沒必要，存放也是問題，萬一受潮得不償失。

台肥公司主任秘書陳啟榮與副總經理林金生掛保證，目前民營肥料廠目前庫存量充足，供應農友春耕需求無虞，呼籲大家不要搶購，有需要再購買就好。林金生說，台肥公司肥料平均市占率7成左右，台肥公司因為去年調降肥料價格，加上今年春耕填補肥料需求，市佔率成長至7成4左右，公司原物料庫存足夠供應到8月。

關於肥料出現缺貨的狀況，蘇治芬等八位立法委員共同在鏡頭前向農民朋友信心喊話，「農民免驚！」肥料安全庫存量充足，有需要再購買就好，也要求農委會上緊發條，這次疫情防治紓困振興絕不能缺席。除肥料外，農用物資農委會也需隨時監控數量與價格變化，為國內所需調節提早因應。

▲雲嘉地區出現肥料搶購潮，原本購買2、3包的農民，現在有人一次直接購買一整棧板100包，約3.5萬元。（李姓農友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲廖農指出，本身種植範圍廣，一次都購買一棧板，長輩日前也耳提面命提醒，有叫貨先多買一些，但他認為沒必要，存放也是問題，萬一受潮得不償失。（廖姓農友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲傳出農用肥料即將出現短缺情形，雲嘉地區出現搶購潮，台肥公司喊話，原物料庫存足夠供應到8月。（李姓農友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲蘇治芬等八位立法委員共同在鏡頭前向農民朋友信心喊話，「農民免驚！」肥料安全庫存量充足，有需要再購買就好，也要求農委會上緊發條，這次疫情防治紓困振興絕不能缺席。（圖／蘇治芬辦公室提供）





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