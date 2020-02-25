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防疫不恐懼！花蓮啟動全面安心作為　特設免費咨商專線

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▲▼花蓮率先啟動心理健康團隊，運用心情溫度計簡單工具，將心理健康作為與防疫緊密結合。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮率先啟動心理健康團隊，運用心情溫度計簡單工具，將心理健康作為與防疫緊密結合。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節前發生嚴重特殊傳染性「新冠肺炎」疫情，隨著疫情升溫，導致民眾焦慮默默在社區中發酵。花蓮縣衛生局團隊為穩定民眾防疫信心，並安撫恐慌焦慮，全面提供防疫人員、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、一般民眾等可撥打24小時免付費安心專線1925及諮詢諮商，啟動心理健康作為，讓民眾齊心防疫不恐懼。
   
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，在媒體傳播迅速的時代，全國關注疫情的熱度更勝17年前SARS期間，但部分民眾卻也因重複的新聞報導或輕信不正確的疫情訊息而充滿焦慮，這類情緒也明顯表露在排隊買口罩或是搶購酒精與防疫產品的現況。

朱家祥表示，防疫並非短期工作，需要專業的領軍，長期完善的準備。衛生局首先提出「防疫有你我，安心抗新冠」的策略，呼籲鄉親不接受來路不明非官方的疫情訊息，並且按照正確方式進行勤洗手、適當時機正確戴口罩、維持健康生活以提升免疫力，更率先啟動全縣心理健康團隊，運用心情溫度計簡單工具，教導防疫人員與鄉親，身體、心理體溫一起量，需要傾聽時可撥打1925（依舊愛我）安心專線，24小時有專人傾聽並協助提供資源，對於辛勞抗疫團隊更提供紓壓活動安排，將心理健康作為與防疫緊密結合。
 
面對新冠肺炎，首當其衝的醫、護、警、消、民政等防疫人員，面對新興疫病所帶來的挑戰，備戰工作需要比一般民眾更大的體力與勇氣，長期防疫工作容易累積壓力與疲憊，衛生局提供相關防疫團隊紓壓課程預約，由專業心理師打造符合需求者的活動，只要電話預約（03-8233251）即可安排。

▲▼花蓮率先啟動心理健康團隊，運用心情溫度計簡單工具，將心理健康作為與防疫緊密結合。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮全縣13鄉鎮市衛生所除了配合擔任第一線防疫人員，對疫情調查、宣導、疫苗注射、居家隔離者關懷等，提供即時性專業協助外，也配合中央政策販賣實名制口罩，成為社區健康重要據點。衛生所護理師把握機會，運用每日民眾購買口罩等候時間，以大型心情溫度計展架教導民眾檢測情緒的方式，倡導身體、心理體溫一起量，衛教民眾正確之防疫觀念外，亦提供心理健康求助管道。
 
對於因入境需要配合居家隔離、居家檢疫的民眾或外籍學生，可能產生對自身染病的恐懼，不可外出也容易失去原有的人際互動機會，衛生局也主動以LINE訊息提供心情溫度計與1925專線等資源，心情指數發燒時也可尋求免費心理諮詢服務。
 
花蓮縣衛生局再次提醒民眾，面對疫情要警覺、莫恐慌、勤洗手、少接觸、多開窗、勿對立，遵守相關檢疫隔離措施。本縣更整合轄區十家醫院，開放醫院可以用視訊方式為輕症或慢性病患看診；而必須到院看診時則以急診特殊動線為單一通道，與一般就醫民眾區隔，呼籲民眾勿過度擔心，應以官方資訊作為正確消息來源，勿將未證實的消息轉發，也可避免錯誤的訊息影響自身的情緒。當情緒焦慮需要傾聽時，可撥打24小時免付費安心專線1925。鄉親若想進一步了解「心情溫度計」，可於花蓮縣衛生局心理健康網（https://bit.ly/2kABk5A）查詢。

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