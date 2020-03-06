老爺車故障熄火冒濃煙　警借桶「挖水溝水」撲滅成功救援

▲小貨車因車體老舊拋錨在路邊，車頭突然冒出陣陣濃煙，駕駛嚇得趕忙報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市大甲區1名賴姓女駕駛（61歲），3日下午4時許，開著小貨車載著先生，行經國道3號通霄交流道橋下時，貨車突然故障熄火，賴女立刻將貨車停在路邊，突然車頭冒出陣陣濃煙，趕忙報警求援，警方到達時借來水桶，並利用水溝水撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡。

通霄警分局烏眉派出所副所長李建國表示，3日下午4時40分接獲通報，指出在國3通霄交流道橋下時（苗128線道路）上有1輛小貨車停在路邊，車頭冒出陣陣濃煙，警方到達時發現賴姓女駕駛與先生已經逃出車外，無助佇立在路邊揮手求救。

▲▼消防隊員花了20分鐘順利將引擎內的火花撲滅，拖吊業者經警方連繫也隨即到場，將車輛移置修車廠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李建國表示，該地點為主要道路，往來車流眾多，擔心發生二次危害，警方立即在現場進行交通疏導，並火速向交流道旁住戶商借水桶，於苗128線道路旁水溝提水，與其夫李男合力澆灌車身，避免引擎溫度持續上升造成星火燎原，讓火燒車事故發生，造成更大損失。

賴女向警方表示，3日下午與丈夫李男從大甲出發準備到通霄鎮市區冾事，當車行經事發地點時，可能因貨車車齡將近20年，車體老舊加上故障，才使得車頭處突然冒出濃濃黑煙；警、消到場灌救後，車輛終於不再冒煙，狀況於20分鐘後順利解除，拖吊業者經警方連繫也隨即到場，將車輛移置修車廠，賴姓夫婦對警消能立即到達現場，成功協助他們排除困境連聲道感謝！

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