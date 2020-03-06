中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒





▲韓國瑜到中華地下道參加通車典禮剪綵 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

中華地下道填平工程主線道雙向先行開放通車，高雄市長韓國瑜6日出席剪綵典禮，並視察通車狀況，他提到工程提早2天完工，對於品質和速度都有要求，也相當感謝相關單位，他說：「昨天去工務局還說要請他們好好喝一次啤酒，真的太辛苦了！」，加上居民支持者紛紛喊加油還送上花束，看得出韓國瑜相當滿意。

中華地下道於2月1日正式封路進行填平及拆除作業，工程先行開放主線道雙向通車，改善南北向交通壅塞，韓國瑜到場鳴笛號令通車，視察通車狀況，不少支持者為他加油打氣，還有地方人士送上花束。

▲韓國瑜到中華地下道參加通車典禮剪綵，地方人士送上花束 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜致詞時提到，地下道填平後附近居民都相當高興，工程提早2天完工，高市府團隊施工品質要求要做到第一位，且速度不要延宕，方便民眾是施工最高目標。其中特別感謝副市長李四川不停監工，地下道乘載了高雄人美好回憶，第一次施工開直播就有50萬人以上，數字太嚇人，看得出市民對地下道這麼深感情，目前地下道階段性任務結束、功成身退。

他也提到：「感謝市府團隊非常辛苦，昨天去工務局還說要請他們好好喝一次啤酒，真的太辛苦了，市政府存在的目的就是要服務市民、企業。不管是北漂、外漂大家談到中華地下道都有一種參與感，現在拆除6座陸橋，填平2座地下道，市府團隊施工品質完全可以保證，李四川自己還自己做量尺設立標準，瀝青要化驗，施工過程錄影，施工過程讓大家有信心。」

▲中華地下道填平工程主線道雙向先行開放通車 。（圖／交通大隊提供）

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