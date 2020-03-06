罷韓團體轟韓國瑜收割王　罵工程進度嚴重延宕：還有臉去剪綵



▲韓國瑜到中華地下道參加通車典禮剪綵 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

中華地下道填平工程主線道雙向6日先行開放通車，高雄市長韓國開心出席剪綵典禮，不過罷韓團體Wecare高雄認為許多拆橋工程都是前朝發包執行的，他剪綵收割，中央給錢的鐵路地下化後綠園道工平均進度低於10%，中央給了經費卻沒能力執行「你還有臉去剪綵！」





▲韓國瑜到中華地下道參加通車典禮剪綵 。（圖／記者翁進忠攝）

中華地下道於2月1日正式封路進行填平及拆除作業，工程先行開放主線道雙向公車，改善南北向交通壅塞，韓國瑜到場鳴笛號令通車，視察通車狀況，並表示高市府團隊施工品質做到第一位，且速度也沒有延宕。

韓國瑜開心出席剪綵，但罷韓團體Wecare高雄則認為中華地下道填平通車是行政院「高雄鐵路地下化園道開闢工程中的立體設施拆除與地下道填平補助」。這當中，包括去年二月開始，韓國瑜一直吹噓的拆橋。青海橋、自立橋、大順橋、自強陸橋、維新橋、青年鋼便橋，中央經費在107年已經爭取到，因此前朝設計發包都完成了，是順勢韓國瑜上任兩個月開始拆除。

▲wecare高雄批韓國瑜收割政績（圖／Wecare高雄提供）

Wecare高雄說，中華路地下道填平工程前朝沒有發包，結果拖延15個月，以上經費是前朝向中央爭取的43億元，但是真正可怕的不是收割前朝不提中央補助；另外，整個計畫的重點核心，高雄人期待的鐵路地下化綠園道工程，竟然至今進度不到10%，這表示韓國瑜市府基本上是一個沒有執行能力的單位！

他們認為韓國瑜只去過行政院會兩次，不曾北上部會爭取經費。蘇貞昌院長視察高雄鐵路地下化也不參加。前朝發包執行的，你剪綵收割。中央給錢，你也沒有能力執行，鐵路地下化後綠園道工平均進度低於10%。你有可能說有完成示範段美術館段，抱歉那也是前朝設計發包執行的！只要是你韓國瑜設計發包執行的全部嚴重延宕，進度低於十趴、一堆未開工「你還有臉去剪綵！」

▲工務局長吳明昌 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜視察過程中，對於罷韓團體指控一概不回應。工務局長吳明昌則出面表示，工程是延續性的，沒有什麼前朝今朝，照前朝的計畫，整個工期要130天中華地下道才會完成，新團隊檢討過後36天就會通車，「如果硬要講，過去的鐵路地下化也是經過國民黨時代、民進黨時代再到國民黨，所有的考量都以市民做考量」；另外，鐵路地下化是因為目前正在進行鳳山、左營計畫，工程進度都在掌控中，沒有落後。

時間對我們來說完全沒用！