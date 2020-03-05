韓國瑜為備詢「惡補市政」　黃捷：不用了！市民早就死當你了

▲高雄市議員黃捷轟韓國瑜要局處「一對一」家教來抱佛腳，實在是太荒謬。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

根據高雄市議會目前公告的第3屆第3次定期大會議事日程表，本次會期將於4月16日舉行，6月24日閉幕；傳出高雄市長韓國瑜近日通知各局處，要向市長做業務報告，不排除就是要為即將展開的質詢做好準備，高雄市議員黃捷怒轟：「高雄不要這種曾經不及格、補考卻多次缺考，等到要被當掉時才願意惡補的市長，市民早就死當你了！」

▲市議會即將開議，韓國瑜與黃捷又將一同登場 。（圖／資料照）

傳出高雄市長韓國瑜近日通知各局處，要向市長做業務報告，不排除就是要為即將展開的質詢做好準備，新聞局也表示韓國瑜目前正專注市政，近日除了和各局處輪流召開例行簡報會議、追蹤業務執行進度，也會針對各局處施政不夠貼近民意之處，提出相關建議及改善方案；另外近期更時常走訪各處室，了解第一線人員在服務民眾時的工作狀況與瓶頸，確保市府上下溝通管道順暢，能以最高效率服務市民需求。

不過這也引來高雄市議員黃捷批評：「今天看到韓市長通令各局處，準備業務簡報要惡補市政的消息，我只覺得啼笑皆非。已經當了市長快一年半，快被當掉的時候才選擇惡補，要局處『一對一』家教來抱佛腳，目的還是為了備戰市政總質詢，這個理由實在是太荒謬了。而這也間接說明了，上會期之所以搞出抽籤質詢，甚至請假，不進議會報告預算案，是因為上次沒有惡補，所以才直接缺考，躲避議會質詢。」





▲市議會即將開議，韓國瑜與黃捷又將一同登場 。（圖／資料照）

她說身為一市之長，定期跟各局處進行業務簡報，應該是再稀鬆平常不過的事。會有這種「惡補市政學分」的行動，甚至還成為新聞，代表這個市長，已經把「不懂市政」的這個形象，深深烙印在市民心中。不過，強摘的果不甜，強求的緣不圓，勉強惡補的市政，就算可以應付總質詢，考完試也通通都忘光了。與其讓各局處勞師動眾，只為應付市長一個人的考試，不如放手，讓都是專家出身的各局處首長好好發揮，才是市民之福。

她最後提到：「高雄市民已經給了市長一年多的時間補考，現在還要再惡補才能考試，表示這個市長平常根本無心在工作，也沒有把市政放在心上。我也要呼籲市長，真正的勇敢是拿得起、放得下，高雄不要這種曾經不及格、補考卻多次缺考，等到要被當掉時才願意惡補的市長，市民早就死當你了，還是知所進退，自己辭職下台，把高雄還給高雄市民吧！」