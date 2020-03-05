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罷韓團體控韓市府打壓！光復總部宣布暫停營運3天　全力衝刺拚造冊

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▲罷韓總部。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓總部。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體剛宣布將遞交連署書時間提早到3月9日，但卻遭到選委會主委的高雄市副市長陳雄文回應在查核工作上會更仔細，反對不實跟造假，讓台灣基進質疑：「只要高市選委會主觀上認為連署人字跡有問題，或是透過自由心證認定有偽造嫌疑，就可寄出查詢單大規模地對簽署連署市民查水表」。對此，光復高雄總部也宣布將於本週五(3月6日)至週日(3月8日)暫停營運，全力衝刺造冊作業。

▲高雄市府恐大規模發出罷免連署的查詢單，意圖提高剔除率，台灣基進也發文回應 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進轟韓市府打壓。（圖／台灣基進提供）

台灣基進5日在臉書發文指出，昨天罷韓團隊才剛公告將在下周一（3/9）送件，兼任選委會主委的高雄市副市長陳雄文馬上透過媒體向市民嗆聲：「選委會將會在二階連署書的查核工作上更仔細，尤其對前後簽名不一致的會儘量去比對，反對不實和造假。」台灣基進質問，這樣的舉動是否是在恐嚇市民？副市長是否眼裡只有韓國瑜而沒有市民？更諷刺選委會上一次僅是發文警告，這一次主委終於「御駕親征了」。

台灣基進指出，第二階段都還沒送件，理應行政中立的副市長就直接指控市民連署有不實和造假，再加上陳雄文在一階段的剔除公文，我們非常擔憂，陳雄文等人即將要對二階段連署書採取刁難：「只要高雄選委會主觀上認為字跡有問題的連署人，或是市府自由心證認為有偽造嫌疑，他們就可以寄出查詢單，大規模地對有簽連署書的市民查水表。」、「根據查詢單的說明，只要當事人不回覆，高雄市選委會就可以自行判斷、逕行剔除。」

▲▼罷韓要賣杯 。（圖／記者洪正達攝）

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪正達攝）

Wecare高雄發起人尹立也怒轟陳雄文用令人訝異且荒腔走板方式進行審查跟干擾，呼籲政務官全面退出選委會，認為他們站在反罷免立場這麼鮮明，陳雄文也是被罷免主體之一，球員兼裁判，希望有公平公正的罷免連署查對及投票。對此，光復高雄總部也宣布將於本週五(3月6日)至週日(3月8日)暫停營運，全力衝刺造冊作業。

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