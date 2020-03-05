影／取消酒測高雄不跟進！　韓國瑜：不管內政部怎麼說高雄繼續做

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

內政部長徐國勇5日赴立法院財政委員備詢，針對新冠肺炎疫情是否取消全國性酒測？他表示，為避免傳染，已取消全國性酒測。不過高雄市長韓國瑜5日表示：「對於酒測高雄市府警察局一步都不會放鬆，酒測會繼續，不管內政部怎麼講，高雄市府警察局不會放鬆」。

時代力量立委陳椒華質詢時表示接到陳情，民眾接受酒測時吹的氣會吹到警察手上，擔心遭到感染，而相關酒測執勤的勤務，防護設備、手套等，是否有對員警進行宣導。對此，徐國勇回應，酒測偵測棒已經不用了，因為怕容易有傳染，目前的酒測器有單獨的管子，但也會注意，目前為了避免傳染，全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要處理，還是可以進行酒測。

▲▼韓國瑜開直播賣水果，談話中表示高雄酒測會繼續做 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜5日下午在直播中賣水果時，他突然提到：「開車不喝酒，保護市民安全，喝酒千萬不開車，酒後開車危險，對於酒測高雄市府警察局絕對一步都不會放鬆，酒測會繼續，不管內政部怎麼講，高雄市府警察局不會放鬆，希望喝酒朋友保護自己、家人，保護他人，喝酒不開車開車不喝酒。」

高雄市警局表示，為避免員警遭受感染風險，已通報同仁做好預防措施。酒駕行為危害市民生命安全甚鉅，所以取締酒駕工作仍「持續執行」，目前局辦取締酒駕專案酌減1次，各分局仍依轄區狀況自辦專案持續執行。