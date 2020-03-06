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跟朋友開心釣蝦...30mins後手機竟消失！他嚇壞報警　監視器「還原真相」

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▲▼跟朋友開心釣蝦...30mins後手機竟消失！他嚇壞報警　監視器「還原真相」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲手機竟然掉進蝦池裡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

一名吳姓男子日前跟朋友到釣蝦場釣蝦，但在釣了半小時後，卻突然發現手機不見，懷疑是有人趁他不注意時把手機偷走，且手機內建的定位系統也顯示離線狀態，讓他感到相當緊張。不過，警方調閱監視器後發現，原來手機是不小心掉到蝦池裡，全是烏龍一場。

吳男發現手機不見後，先是與朋友在池中打撈，但就是沒有發現手機，且就算回撥手機號碼，也無法接通，就連手機內建的定位系統也顯示離線狀態，最後在無奈又焦急的心境下，只好選擇報警處理。警方到案後發現，吳男與友人一直都待在店內，期間也都未曾離開座位很遠，手機也都在目視可及的位置理當不會憑空消失。

警方表示，要在吳男眼前出手又竊盜得手實在太困難了，認為手機應該還在店內只是不知道遺失在何處，因此向店員調閱店內監視器畫面釐清狀況。從監視器畫面一看，果真就發現當時吳男將手機放在釣蝦的槍盒上方，在朋友相談甚歡時，一邊開起槍盒，而手機也就恰巧意外掉入蝦池內。

吳男看到監視器畫面後，也感到相當不可思議，尷尬地直向員警道歉，因為自己一時的疏忽勞煩員警到場協助找手機，隨後也終於從池底撈回手機。對此，警方也提醒，要注意隨身物品，才不會樂極生悲再次發生烏龍。

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