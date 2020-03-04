搭淡海輕軌無人站慘摔！她乘手扶梯跌倒頭皮被扯裂...盼加強監視器角度

▲新北市議員鄭宇恩與捷運公司人員場勘。（圖／翻攝鄭宇恩臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

淡海輕軌新市一路站上個月發生一起意外，一名陳姓婦人搭乘手扶梯時不慎跌倒，頭髮當場遭捲入，造成頭皮撕裂流血，甚至一度昏厥沒有意識。由於現場是無人車站，婦人是在3位熱心民眾的幫助下，才到附近的藥局包紮，事後則是家人協助送醫，縫了好幾針。此外，新北市議員鄭宇恩事後接到婦人的反映，對方盼捷運公司能補足現場沒人的漏洞，以及監視器的死角等問題。

鄭宇恩和捷運公司的人員到輕軌站場勘，發現手扶梯的中段正巧是監視器的死角、站內距離手扶梯較近的緊急對講機也不明顯，於是當場請對方改善，要在「7座高架站體的手扶梯加裝監視器」，同時「加強緊急事故處理SOP宣導和緊急對講機的標示」。最後，她希望新北捷可以藉這次意外確實檢討和改善站體的安全疑慮，善盡管理人之義務。

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據《自由時報》報導，鄭宇恩表示，手扶梯雖然有緊急停止按鈕，但跌倒的婦人一度昏厥是要「怎麼按？」所以她盼捷運公司要加緊處理不足的地方，以保護乘客的安全。

報導指出，新北捷運副總經理詹炯潁指出，現有的監視器拍攝角度不夠完整，將在月底前，全面落實7站監視器的角度調整，若仍無法改善，將另外增設監視器。他還說，淡海輕軌共有7站為高架車站，且站內都至少有10個「對講機按鈕」，數量非常充足。此外，他強調，每位旅客都有保乘客運送責任保險，事後將協助陳姓婦人申請醫療理賠。

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