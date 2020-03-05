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揪閨蜜出門玩喝咖啡！劍湖山100元、咖啡20元　38女性專屬優惠懶人包

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▲劍湖山樂園優惠。（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山樂園推出優惠女性購票100元優惠。（圖／劍湖山提供）

記者陳涵茵／綜合報導

3月8日是專屬女人的節日，歡慶「國際婦女節」不少業者祭出優惠響應，像是劍湖山推出女性購票入園只要只要100元優惠，全聯也推出咖啡女性購買熱拿鐵20元、哈根達斯單件只要199元優惠，3月8日就是女生們寵愛自己的好日子。

樂園推出門票優惠從3月2日起至3月31日，女性購票只要100元，不過遊戲規則為，每位女性需搭配1人現場購699元優惠票價，且需兩人同時入園，13點00前限定販售。

除了樂園喝咖啡也有優惠，全聯福利中心也推出女性專屬優惠，3月8日當天在全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，限女性購買，熱拿鐵只要20元；丹堤咖啡則3月8日婦女節，推出買一送一優惠，當天不限飲品類別，全系列大杯飲品憑臉書官方粉絲團截圖，均可買一送一。

▲全聯中和新生店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全聯熱拿鐵只要20元。（圖／記者陳涵茵攝）

另外，台灣星巴克在3月8日與22日推出「21周年Shopping party」活動，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及儲值外，全品項商品享85折優惠，單筆滿500可獲咖啡好友分享券一張，憑券購買兩杯容量冰熱口味一致飲料，其中一杯由星巴克招待，可使用到3月30日。

女生想吃冰也有好康，全聯全省門市有哈根達斯冰箱的門市同步推出限定一天的促銷活動，指定品項單件只要199元，包含草莓、蘭姆葡萄、巧克力、淇淋巧酥、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵共6種口味，售完為止。

▲哈根達斯。（圖／全聯提供）

▲當日購買哈根達斯也有優惠。（圖／全聯提供）

頂好於3月8日至3月13日推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品最高可折抵至100元。

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