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廣州搭「愛心站」致敬抗疫人員　桌上擺LADY M、喜茶免費領取

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▲▼廣州萬菱匯廣場戶外的愛心站。（圖／翻攝自微信）

▲愛心站擺滿許多知名品牌的餐點。（圖／翻攝自微信）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸許多企業紛紛陸續復工，廣州萬菱匯廣場的戶外搭起一個「無人值守愛心站」，桌上擺滿喜茶、LADY M、陶陶居、等各種知名品牌美食，旁邊牌子還掛著「免費領取」，為那些抗疫的第一線人員加油打氣，以及感謝每一位守護廣州的市民。除了這些美食企業送上愛心之外，午休時間有些上班族也會帶著食物把空缺的位置補上。

根據報導，越接近中午時刻，萬菱匯聚集許多美食外送人員和快遞。一位剛送完喜茶的外送員停在愛心站前，拿了杯喜茶還寫下鼓勵的話，興奮的表示，「我送了上千次的喜茶，這還是第一次喝到。」有的人迫不急待的拍照分享出去，立刻引起討論，「今天的廣州也太熱血了吧！」

▲▼廣州萬菱匯廣場戶外的愛心站。（圖／翻攝自微信）

▲許多民眾帶上商品為愛心站「補貨」。（圖／翻攝自微信）

另一位外送員在愛心站前猶豫很久不好意思拿，後來在新訂單的催促之下拿了LADY M的蛋糕，他表示，「之前有送過這家店的外送，知道這是一家很有名的店，想帶一份回去給老婆享用，提前祝她女神節快樂。」之後陸陸續續有許多外送員來取餐，但因為不斷有新訂單，只拿了杯飲料便匆匆忙忙的趕去送餐。一旁的小白板上貼著各種加油打氣的紙條，「戰疫必勝！」、「讓愛傳遞，廣州加油！」

LADY M的店員一大早就在準備餐點，提著兩大袋的蛋糕和糖果送到愛心站，每個餐盒上還寫著鼓勵的溫暖話語，「戰勝疫情，我們肯定OK的！」、「敬逆行者，LADY M與你同在！」另外聖安娜餅屋也送來一整車的麵包和蛋糕，擺上桌上後就悄悄的離開，盒子上也貼著，「謝謝您，辛苦了」的鼓勵話語。除此之外，廣州的老字號茶樓陶陶居、鮑師傅、gaga等知名連鎖品牌也都紛紛送上愛心餐點。

▼小白板上貼滿許多人的祝福與感謝。（圖／翻攝自微信）

▲▼廣州萬菱匯廣場戶外的愛心站。（圖／翻攝自微信）

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