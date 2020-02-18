廣州復工「車輛擠滿馬路」繁榮景曝光　網：堵車的感覺真好

▲中國各城開始復工，圖為上海復工首日。（圖／翻攝自上觀新聞）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續衝擊，導致許多省份、城市封閉，商業經濟也跟著停擺。不過近日各城市也紛紛宣布復工，包括北京、廣州、深圳、南京等等，昨（17）日就有網友在臉書社團「今日中國」裡面上傳一張廣州復工的空拍圖，圖中的繁榮景象也引起許多中國網友直呼「堵車真好！是幸福的感覺」。

▲廣東省廣州市復工景像。（圖／翻攝自Facebook／今日中國）

因應疫情影響，廣州在本月7日宣布進行「封閉式管理」，聚集性場合一律關閉，市內所有小區都禁止非該區的住戶、業主出入，相當於「半封城」狀態。不過廣州身為中國一線城市，許多跨國企業都會在這邊設廠，光是在製造業密集的黃埔區就有眾多世界前500強工業，因此廣州城的運作和全球經濟關聯性極高。

由於疫情波及，加上爆發時間在過年前，許多員工和業主都返鄉探親，因此就算道路並未受到太大限制，但各國航空禁飛、陸上交通工具停駛再加上回來後還要隔離14天，更讓廣州各廠的員工無法在短期內到齊復工。

▲疫情重創大陸中小企業，各地政府推出復工服務。（圖／翻攝自中新網）

不過經過10幾天的封閉管理後，廣州各廠也紛紛在近日宣布復工，圖中可以看到，廣州市的馬路被來往車輛擠的水洩不通，也讓許多被疫情影響而心情低落的中國網友在下面留言表示「偉大中國！」、「有主席在就強大」、「復工大吉」、「中國加油！」等各種打氣言論。

不過也有人在下面提醒現在疫情還沒過去，因此聚集還是非常危險，大家一定要特別注意。而前幾日也傳出廣州珠江天河區一家公司有職員在近日確診，導致整間公司也在14日全體緊急停止上班。截至18日上午為止，目前全中國確診人數已經突破7萬名，扣除湖北省以外，廣東省一共有1300多位確診病例，是全中國確診人數第二多的省份，而其中的廣州市則有339位確診。