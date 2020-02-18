　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣州復工「車輛擠滿馬路」繁榮景曝光　網：堵車的感覺真好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海復工首日。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲中國各城開始復工，圖為上海復工首日。（圖／翻攝自上觀新聞）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續衝擊，導致許多省份、城市封閉，商業經濟也跟著停擺。不過近日各城市也紛紛宣布復工，包括北京、廣州、深圳、南京等等，昨（17）日就有網友在臉書社團「今日中國」裡面上傳一張廣州復工的空拍圖，圖中的繁榮景象也引起許多中國網友直呼「堵車真好！是幸福的感覺」。

▲廣東省廣州市復工景像。（圖／翻攝自Facebook／今日中國）

▲廣東省廣州市復工景像。（圖／翻攝自Facebook／今日中國）

因應疫情影響，廣州在本月7日宣布進行「封閉式管理」，聚集性場合一律關閉，市內所有小區都禁止非該區的住戶、業主出入，相當於「半封城」狀態。不過廣州身為中國一線城市，許多跨國企業都會在這邊設廠，光是在製造業密集的黃埔區就有眾多世界前500強工業，因此廣州城的運作和全球經濟關聯性極高。

由於疫情波及，加上爆發時間在過年前，許多員工和業主都返鄉探親，因此就算道路並未受到太大限制，但各國航空禁飛、陸上交通工具停駛再加上回來後還要隔離14天，更讓廣州各廠的員工無法在短期內到齊復工。

▲疫情重創大陸中小企業，各地政府推出復工服務。（圖／翻攝　中新網）

▲疫情重創大陸中小企業，各地政府推出復工服務。（圖／翻攝自中新網）

不過經過10幾天的封閉管理後，廣州各廠也紛紛在近日宣布復工，圖中可以看到，廣州市的馬路被來往車輛擠的水洩不通，也讓許多被疫情影響而心情低落的中國網友在下面留言表示「偉大中國！」、「有主席在就強大」、「復工大吉」、「中國加油！」等各種打氣言論。

不過也有人在下面提醒現在疫情還沒過去，因此聚集還是非常危險，大家一定要特別注意。而前幾日也傳出廣州珠江天河區一家公司有職員在近日確診，導致整間公司也在14日全體緊急停止上班。截至18日上午為止，目前全中國確診人數已經突破7萬名，扣除湖北省以外，廣東省一共有1300多位確診病例，是全中國確診人數第二多的省份，而其中的廣州市則有339位確診。

ET快訊
小王與地勤妻同居！車內喊「讓妳賺精華液」夫戴綠帽崩潰：他們還
網瘋傳「白牌車司機遺體處理有問題」　彰化衛生局還原真相：套2
白牌車司機生前曾赴清泉崗機場載浙江台商染病亡　彰化縣衛生局證
離婚梁靜茹2個月..前夫調情納豆前女友！比基尼辣照曝「露骨對
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／SARS也沒事！13.3億人僅3中鏢全康復　2原因讓印度「超強免疫」

2/19隔離結束！「鑽石公主號」3200乘客下船時間、條件曝光

機場成「新冠病毒最恐怖溫床」MIT：60％旅客勤洗手，可減低全球69％感染

威士特丹號乘客「待船上14天↑」仍確診…數百人遊柬埔寨　當局緊急追蹤

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！

「拜託蔡總統讓我回家」　童言童語「求救信」惹心酸

廣州復工「車輛擠滿馬路」繁榮景曝光　網：堵車的感覺真好

中國汽車業抗疫　BMW全球最大廠2萬人復工

他以為得新冠肺炎...絕望在醫院輕生被制止　檢查出爐才發現誤會大了

澳門賭場20日凌晨起「重新開放」！無客到可申請延緩30天

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！

「拜託蔡總統讓我回家」　童言童語「求救信」惹心酸

廣州復工「車輛擠滿馬路」繁榮景曝光　網：堵車的感覺真好

中國汽車業抗疫　BMW全球最大廠2萬人復工

他以為得新冠肺炎...絕望在醫院輕生被制止　檢查出爐才發現誤會大了

澳門賭場20日凌晨起「重新開放」！無客到可申請延緩30天

新發明的隔離帽密封效果加倍！「三種結合」讓醫護臉上勒痕消失

鑽石公主號港人19日包機返港　隔離點附近居民抗議：應該放軍營！

執法過當！？沒戴口罩男趴趴走　被防疫人員綁在柱上：嚇嚇他而已

湖北新冠肺炎「單日確診數驟降」原因曝光　引發病情隱匿疑慮

接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

4G普及使Wi-Fi無用武之地！　Google決定今年關閉全球Free Wi-Fi Station服務

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

雲林一處養雞場確診高病源禽流感　撲殺黑羽土雞3萬2454隻

「我是賈德納未來老婆」　瘋狂球迷騷擾洋基老將聲請保護令

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！

蘇貞昌：若不能讓世界看到台灣能有效防疫，就是會吃虧

苗栗男剛出安養院就抓狂！　酒後朝檳榔攤砸石塊：老闆恐嚇我

大陸熱門新聞

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

湖北省台辦證實 2確診台商出院

武昌醫院院長傳病逝　妻：專家還在看

武漢封城10天後父親肺炎過世　她慶幸沒送醫院

「摔斷肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為感冒

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

主人回武漢遇封城！黃金獵犬慘困租屋處

鍾南山：新冠肺炎比SARS難治！

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

照顧生病岳父！他94天後被確診了

快訊／湖北新冠肺炎增93死、1807確診

他曝「救人3舉動」...密切接觸的40人都沒事

更多熱門

相關新聞

中國汽車業抗疫　BMW最大工廠復工

中國汽車業抗疫　BMW最大工廠復工

作為年產銷2,500萬輛汽車大國，新冠肺炎疫情後中國大陸汽車業復工情況受到關注，繼上海特斯拉完成復工後首次交車後，國際巨頭BMW在瀋陽最大的全球生產基地，也於昨（17日）正式復工，近2萬名員工按計畫返回工作崗位、鐵西工廠生產線開始運轉。

每天得發600片口罩！　公會提「3大建議」求減負擔

每天得發600片口罩！　公會提「3大建議」求減負擔

白牌司機死亡　衛生局：江浙台商

白牌司機死亡　衛生局：江浙台商

澳門賭場20日凌晨起「有條件重開」！

澳門賭場20日凌晨起「有條件重開」！

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎廣州復工粵港澳要聞大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面