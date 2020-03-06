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速度10馬赫可突破反導系統　美在印太將部署高超音速武器

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▲▼東風-17,閱兵,DF-17。（圖／翻攝CCTV+）

▲中共在國慶日展示東風-17飛彈。（圖／翻攝CCTV+）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）4日出席國會參議院軍事委員會聽證會表示，為了應對中國和俄羅斯的軍備開發，華府近年內會在印太地區部署高超音速武器。美國國防部已經在2021年度國防預算案申請了32億美元（約台幣960億元），以用來開發相關武器。

美國陸軍部長麥卡錫也曾在2月指出，計畫於2022年在亞洲部署運用高超音速導彈等的新部隊。

根據《東網》報導指出，俄羅斯在2019年的實戰演練中已經部署搭載高超音速彈頭「先鋒」（Avangard）導彈。中國也在積極開發高超音速的相關武器。

高超音速武器是利用高超音速飛行原理加以武器化的飛彈，目前主要分為高超音速滑翔飛行器（HGV）及高超音速巡弋飛彈（HCM）2種。HGV型武器由載具射到大氣層外或邊緣施放，利用地心引力和自身發動機加速衝向地表，同時做出滑翔機動對準目標，理論能突破10馬赫速度；而HCM型雖使用傳統巡弋飛彈方式發射，但透過高超音速飛行設計也可達6馬赫，美中先前都曾表示已研發出速度達20馬赫的飛彈，是否能順利完成測試並用於作戰，還有待觀察。

▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

由中國開發的東風-17高超音速彈道飛彈（DF-17）於2019年在中共70周年國慶閱兵式上首次向公眾展示，可被認定為是軍事史上第一款實戰化的高超音速武器。

高超音速武器的發展有著非同凡響的意義，因為速度極快的特點，並且可以在空中改變軌道，可以突破大部分現有的反導防空系統。

目前只有中美俄三國有計畫在研製，而俄羅斯更是宣稱自己是世界上唯一部署高超音速武器的國家。武器類型方面，印度採用與俄國合作分擔經費的共享方式研製HCM型，而HGV型只有中美在研發，國際戰略界認為曝光於中共閱兵典禮中的東風-17就是實戰化的HGV武器，已經居於服役階段。

美國國防研究與工程局副局長格里芬（Michael D.Griffin）表示，數十年來高超音速武器的發展在工業能力上完全能滿足科技的需求，但目前仍處於從研發過渡到主流生產的階段。

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