為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

▲美軍社會地位比國軍高上許多，在PTT上引發討論。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

民眾在電影或者外媒的新聞中，經常可以看到美國國民愛戴的美軍畫面，但相較之下，國軍在台灣社會也受到一定的尊重，但是社會地位還是不如美軍崇高，就有網友在PTT上發問指出，為什麼美軍的社會地位比國軍高這麼多，引發網友們的熱烈討論。

原PO發文表示，美國軍人在美國社會中的地位，比起台灣軍人在台灣社會中的地位高很多，到底根本原因是出在哪裡？明明都是軍人，職業一樣，那為什麼社會地位有差別？到底原因出在哪裡？看美國軍人穿軍服搭飛機吃飯都可以，國軍出去吃個飯，卻不敢穿制服，是因為社會地位不高嗎？美國軍人比台灣有地位，原因差在哪裡？大家怎麼看？

▲不過也有人認為像飛官或特戰部隊之類高風險的國軍，還是相當受到尊重。（圖／記者呂佳賢攝）



網友在推文中回應表示，「美國各行業地位都比台灣高啊」、「醫生、工程師、律師、運動員哪個不比台灣高？」、「其實越戰時候，美軍還蠻顧人怨的」、「我是蠻尊敬的啦，發生災難也常叫國軍，跟美國比也挺怪的」、「五角大廈有贊助好萊塢拍軍事片塑造軍人形象，臺灣近年只拍出了女兵日記」、「其實國軍飛官和特戰的也很值得尊敬」。

另外也有網友點出真正的原因，「美國直接追殺對手到世界盡頭，台灣則是家門口被侵門踏戶」、「美國軍人用生命維護美國全球利益啊」、「因為美軍真的會戰死，台灣沒有」、「人家美國真的在打仗會死人的」、「美國中東軍人死亡超過2500人了解一下，然後台灣沒戰功，一堆將」。

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