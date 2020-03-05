　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍社會地位比國軍高上許多，在PTT上引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

民眾在電影或者外媒的新聞中，經常可以看到美國國民愛戴的美軍畫面，但相較之下，國軍在台灣社會也受到一定的尊重，但是社會地位還是不如美軍崇高，就有網友在PTT上發問指出，為什麼美軍的社會地位比國軍高這麼多，引發網友們的熱烈討論。

原PO發文表示，美國軍人在美國社會中的地位，比起台灣軍人在台灣社會中的地位高很多，到底根本原因是出在哪裡？明明都是軍人，職業一樣，那為什麼社會地位有差別？到底原因出在哪裡？看美國軍人穿軍服搭飛機吃飯都可以，國軍出去吃個飯，卻不敢穿制服，是因為社會地位不高嗎？美國軍人比台灣有地位，原因差在哪裡？大家怎麼看？

▲▼F-16V緊急戰備6分鐘升空。（圖／記者呂佳賢攝）

▲不過也有人認為像飛官或特戰部隊之類高風險的國軍，還是相當受到尊重。（圖／記者呂佳賢攝）

網友在推文中回應表示，「美國各行業地位都比台灣高啊」、「醫生、工程師、律師、運動員哪個不比台灣高？」、「其實越戰時候，美軍還蠻顧人怨的」、「我是蠻尊敬的啦，發生災難也常叫國軍，跟美國比也挺怪的」、「五角大廈有贊助好萊塢拍軍事片塑造軍人形象，臺灣近年只拍出了女兵日記」、「其實國軍飛官和特戰的也很值得尊敬」。

另外也有網友點出真正的原因，「美國直接追殺對手到世界盡頭，台灣則是家門口被侵門踏戶」、「美國軍人用生命維護美國全球利益啊」、「因為美軍真的會戰死，台灣沒有」、「人家美國真的在打仗會死人的」、「美國中東軍人死亡超過2500人了解一下，然後台灣沒戰功，一堆將」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
積怨半年下手！蔡阿嘎頻道讓黑衣男不爽「雙方開嗆」　持鐵鎚報復
LIVE／蔡阿嘎孕妻遭毆打！2凶手抓到了　北投分局召開記者會
北部50多歲女和案39上插花課被傳染！3日發燒就醫今確認
「社區防疫」重點出爐！遊戲室、公共空間暫停開放
北部30多歲男遊菲律賓出現不適！返台就醫確診
搭長榮外籍確診男「倫敦經曼谷抵台」　在台停留時間曝光
快訊／新冠肺炎再添2例！結案接觸者確認染疫
LIVE／搭長榮澳確診男是否轉機？　指揮中心說明最新疫情
黑衣男落網！蔡阿嘎首發聲了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役　超強伏擊能力是東海最強？

首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

兩岸交火金馬需「獨立防衛」　國防院：以利本島戰力保存

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！　累積病例增至6人

多維TW／「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

中國海軍在2035年後規模NO.1？　6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

想玩雷射槍大戰？　美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

美軍坦承藥物「依賴中國供應」　已對國安造成潛在影響

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役　超強伏擊能力是東海最強？

首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

兩岸交火金馬需「獨立防衛」　國防院：以利本島戰力保存

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！　累積病例增至6人

多維TW／「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

中國海軍在2035年後規模NO.1？　6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

想玩雷射槍大戰？　美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

美軍坦承藥物「依賴中國供應」　已對國安造成潛在影響

影／疫情拓經濟新模式　專家教你尋找亂世英雄股

鑽石公主號包機隔離期7日屆滿　19國人「三採陰性」才能出關

中職開放觀眾進場？陳時中曝「關鍵條件」：應變計劃做好就不反對

中職／限制人數或閉門比賽　陳傑憲：非常時期忍一下

肺炎疫情衝擊延後復工　智伸科2月營收年減15.53%「創近4年來單月新低」

一張照片就是整個青春！　楊丞琳合體「三大台劇男女神」還釣出鄧紫棋

手冒「詭異黑線」…他拖了5年！醫切片驚：是癌王　最後慘截肢

不強制禁止舉辦活動！　陳時中：避免過夜、主辦單位要提供口罩

中職／找到力量釋放竅門　張志強把握每次機會

北部50多歲女和案39上插花課被傳染！3日發燒喉嚨痛就醫今確認染疫

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

軍武熱門新聞

中國海軍6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍羅斯福號航母本周訪越南

解放軍第二艘075艦「艦島吊裝完成」

美軍坦承藥物「依賴中國供應」

馬斯克：戰鬥機時代已經結束！

美國用核武恐自傷　專家：500萬美國人陷入飢餓

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

美軍社會地位比國軍高？網揭關鍵：有打仗

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！

國防院：金馬需「獨立防衛」以利本島戰力保存

國防院首入選全球最佳新興智庫

軍演帶頭吃野味　美軍大喝蛇血、吃蠍子

更多熱門

相關新聞

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

日本海上自衛隊第11艘「蒼龍級」潛艦「凰龍號」（SS-511）5日正式服役。「凰龍號」是全球第一艘以鋰離子電池作為動力來源的潛艦，它將編列在廣島縣為吳市第1潛艇群第3潛艦，主要負責安全監視活動。

臉書也淪陷！西雅圖1員工確診

臉書也淪陷！西雅圖1員工確診

紐約新冠肺炎一夜急增9人！千人隔離

紐約新冠肺炎一夜急增9人！千人隔離

載過病亡加州男　至尊公主號21人有症狀

載過病亡加州男　至尊公主號21人有症狀

何大一：新冠病毒起源於中國

何大一：新冠病毒起源於中國

關鍵字：

美軍國軍社會地位北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

快訊／攻擊蔡阿嘎主嫌到案　警釐清動機中

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

即／突襲蔡阿嘎！黑衣男犯案動機曝

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面