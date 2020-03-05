社區藥局承辦口罩實名制勞心勞力　 高思博：基層缺藥之憂應早因應

▲前台南市藥師公會理事長邱昇（中）認為，政府擬訂決策時應先充分與藥界溝通，做好配套措施，方能有事半功倍的效果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣首創口罩實名制出現亂象後，社區健保藥局接手後步入正軌，高思博在本週廣播節目中訪問資深藥師邱昇，娓娓道出基層協助防疫甘苦歷程，敦促政府擬訂決策時應先充分與藥界溝通，做好配套措施，方能有事半功倍的效果。

邱昇為前任台南市藥師公會理事長，也是高思博的堂姊夫，在當年政府推動醫藥分業時，扮演台南，甚至是全國很重要的推動腳色，經營社區藥局已47年，日前接受媒體訪問，代表藥界基層發表執行口罩實名制的情況，使得外界體認到藥師的辛苦，一戰成名。

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高思博特地邀請他在本週青春電台「爆報台南午餐約會」節目中進一步談討口罩實名制的原委。邱昇指出，社區藥局的型態多樣，大致分成3種，包含一名藥師執業的門前藥局、複和式藥妝藥局及傳統專業藥局，政府多變的措施難免讓基層應接不暇，民眾也適應得霧煞煞。

邱昇說，口罩實名制三波作業，由於數量的限制和各類社區藥局的人力、營業時間影響，各自出現不同的現象，邱昇說因他有家人協助，得以自行克服，將亂象降到最低點，許多同業沒那麼幸運，而覺有些疲累。

邱昇認為如果政府在每一波作業之前，事先與藥師公會全聯會取得共識，統一調控津貼、人力、耗材等難題，服務品質就能比較整齊。他強調，口罩每日配售量提升到6百片之後，藥師們的承受能量已到達頂點，大家很擔心後續若出現缺藥的問題，將無餘力因應。

因此，高思博建議指出，社區藥局一旦缺藥，將導致慢性病患者被迫重回醫院領藥，防疫恐怕出現漏洞，政府應比照口罩，儘早調配藥品市場的供應秩序。

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