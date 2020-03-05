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說護理師「手部清潔未落實」惹議　張上淳：非責備、找出可能原因來避免

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記者洪巧藍／台北報導

日前國內出現首起院內感染，總計有7名病例、當中3名護理人員遭到感染，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析與手部清潔未落實相關，引起醫護不滿，甚至有麻醉科醫師痛批「找不到原因，怪人手沒洗乾淨」，要求專家應向所有護理師道歉。張上淳今（5）日回應，手部是一種可能性，完全沒有要責怪的意思，而是要瞭解、並且讓未來不要再發生；指揮官陳時中也緩頰，不摸臉是相當困難的事情。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／記者李毓康攝）

張上淳表示，大家希望瞭解為何會發生院內感染，進一步做未來的預防，比較相關調查，分析其中一個可能性在於手部摸到臉口鼻，這或許是一種可能性，但完全沒有要責怪護理人員，是希望以後不要有這樣的事情發生。

請繼續往下閱讀...

張上淳感性的說，從第一個個案開始，他也到醫院看醫護同仁，幫他們加油打氣，也很理解他們的辛勞。張上淳說，自己在SARS期間也照顧很多患者，瞭解其間的壓力，他重申，絕對沒有責怪的意思，而是真的想要盡可能探討哪些原因發生，避免任何同仁發生這樣的情況。

陳時中說，完全沒有責備任何人的味道，只是說「是不是有這樣可能性」要多小心。他強調，不摸臉是很困難的，可以做一個實驗看看，光是十分鐘不去摸臉都會痛苦的不得了，這需要要相當的訓練。陳時中說，第一線真的非常辛苦，跟第一線醫護同仁表達敬意跟謝意。

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