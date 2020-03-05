棒狀酒精感知器恐成汙染源！暫停全國酒測臨檢　地方警抓酒駕勤務持續

▲警政署為配合防疫政策，5日宣布暫停全國同步掃蕩酒駕勤務，但強調地方警力取締酒駕仍持續進行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署為了因應新冠肺炎（COVID-19）嚴重特殊傳染性肺炎疫情，警政署5日宣布暫停109年2-3月份全國同步擴大取締酒後駕車勤務，授權各警察機關自行彈性規劃辦理。警政署強調僅是暫停規劃全國同步取締酒駕勤務，但地方縣市警局、警分局自行性或例行酒駕勤務規劃並無受影響，希望民眾切莫誤會：「因應疫情警方停止酒駕攔查勤務」，提醒民眾喝酒開車上路仍會依法開罰告發。

▲警政署為配合防疫政策，5日宣布暫停全國同步掃蕩酒駕勤務，但強調地方警力取締酒駕仍持續進行。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署今天通令全國各警政單位即日起，應視疫情發展、轄區特性及酒駕肇事狀況，適度調整局辦及分局自辦取締酒駕勤務之次數。警政署顧慮為避免酒駕攔檢過程中，萬一民眾及員警遭受感染之風險，警政署通令各警察機關防疫期間執行取締酒駕勤務注意下列事項：

一、警員執行勤務時，應一律佩戴口罩。攔停駕駛人後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒氣，有酒容酒氣者，則指揮至路旁停車熄火，請駕駛人下車進行酒精濃度測試。

二、使用過之酒測器應予適當消毒後，才可提供下一位駕駛人使用。

三、使用後之吹嘴，應用塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，不可隨便丟棄。

四、實施酒精濃度測試後，執勤同仁應以酒精乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留在手部，造成事後接觸到口鼻傳染，保護員警自身安全。

另外警政署交通組也指出，過往警員攔檢酒駕會使用的長條型呼吸酒精感知器，因會需要駕駛配合呼吸檢測酒精成分，重複使用可能會導致感染擴散之虞，警政署也通令全國警方暫停使用這類酒測快篩器材。另外雖然警政署暫停全國同步酒駕攔檢勤務，但縣市警局、地方警分局每月仍會規劃4次以及機動酒測勤務，警方掃蕩酒駕歪風絕不打烊。

防疫期間警政署取締酒駕執法工作雖配合調整，惟為維護大眾用路人安全及建構安全的交通環境，各單位於做好相關防疫措施下，嚴正執法仍不打烊，警政署幽默呼籲民眾，不要誤認警方為配合防疫停止抓酒駕。

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