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她被栽贓拉扯立委「公布個資」怒提國賠…警抓錯人獲判免賠　原因曝光

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▲▼黃老師參加反年改遭錯抓。（圖／記者羅志華攝）

▲黃老師在外圍觀看活動，卻被誤認涉嫌拉扯立委遭到逮捕，甚至還在記者會上以「鬧事份子」被公布個資，北院雖認定北市警局有疏失，卻因黃老師「太晚提告」判她敗訴。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

反年改團體於2017年4月19日包圍立法院，部分民眾為阻擋委員進議場爆發激烈衝突，當時黃姓教師在外圍觀看，卻遭警方錯認拉扯立委邱志偉逮捕，更被列為「鬧事分子」在記者會公布個資；黃老師事後向內政部、警政署及北市警局等單位求償66萬餘元，並要求登報道歉，北院日前判她敗訴。

黃老師控訴，內政部警政署、刑事警察局及北市警局組成的專案小組，明知她沒有拉扯邱志偉，卻於2017年4月19、20、21日的記者會上，稱依照蒐證將她列為「鬧事份子」，並對外公布她的個資，導致她名譽及工作大受影響。

黃老師於審理中表示，她4月21日去中正一分局時報到時，警方已確認抓錯人卻未對外澄清，甚至繼續以她涉嫌拉扯立委等內容，對外發表新聞稿，內政部也未依偵查不公開原則，監督警政署改進，害她近年來名譽受損、飽受親友指責，向內政部、警政署、刑事局、北市警局、中正一分局提出國賠，求償工作損失、精神撫慰金共66萬7920元，並要求登報道歉。

內政部表示，反年改團體衝突屬社會重大案件，警方公布嫌疑人照片、案由，符合偵查不公開作業辦法，且相關新聞資料也不是內政部發的，內政部並未侵犯黃老師的權利。

警政署表示，黃老師提出的「警光新聞雲粉專」截圖，內容並未提及黃老師的姓名，也沒有公布照片；警政署認為，黃老師拿著從議員那取得的資料，控訴他們洩漏照片給媒體，但那份資料並不是警政署給的，而北市警局的作法，也符合偵查部不公開原則。

刑事警察局主張，黃老師早在2017年4月19日、專案小組召開記者會時，就已知名譽受損，卻直到2019年7月15日才追告刑事局，就算提告有理，也已超過2年追訴期。

北市警局表示，他們只是適度對外說明案情，從未向媒體透漏黃老師的個資，之後媒體挖出黃老師個資，也是因她於2017年4月7日上過政論節目，且警方沒有責任替她澄清，更無法主導媒體風向，若黃老師認為名譽受損，應該去找媒體求償。

中正一分局表示，黃老師於2017年4月21日報到時，坦承企圖阻擋邱志偉，警方依《社維法》移送，法院雖裁定不罰，但也沒認定警方捏造事實，分局未侵犯黃老師權益；至於洩漏個資部分，警方都有遵守偵查不公開原則，且黃老師提告也已超過2年追訴期。

法院認為，警政署、刑事警察局並未對外洩漏個資，中正一分局在黃老師做完筆錄後，已沒在後續文件中指她涉嫌拉扯邱志偉，並未捏造事實侵害她的權利；既然警政署並未侵害黃老師權益，內政部自然也沒有因怠於監督，而使黃老師受害。

法官勘驗警方錄影，片中僅見黃老師在人群內推擠、並遭到警察勸誡，北市警局卻於2017年4月19、20、21日記者會中，毫無根據地指黃老師涉嫌拉扯邱志偉，甚至提供媒體黃老師的照片、洩漏年齡及部分姓名，確實是以錯誤事實侵害她的名譽；但黃老師於2017年4月19日，看到自己照片被公布，21日去中正一分局得知警方認錯人，應已知權利遭到侵害，卻直到2019年5月13日才向北市警局提出國賠，已超過2年追訴期，判黃老師敗訴。

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