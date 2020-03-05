要中國出面道歉！美主播嗆國家餵不飽人民「才會生吃蝙蝠」...環時轟：流氓

▲新冠肺炎疫情嚴峻 。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國福斯電視台主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）日前在節目上，要求中國為新冠肺炎延燒全球一事出面道歉，並稱中國共產黨餵不飽人民，飢不擇食的老百姓才會選擇去生鮮市場「生吃蝙蝠」。對此，大陸官媒《環球時報》5日發社論，怒噴對方的「這番話讓他看上去很像是個電視流氓」。

社論稱，共產黨讓中國餓的吃不起飯，人們只能吃煮的半生不熟的蝙蝠和蛇，這就是美國名牌主持人對中國的認識？沃特斯能夠一本正經地胡說八道，「讓人不禁想到美國的輿論環境在對華問題上是多麼扭曲。看來罵中國的話根本不用過腦子，不用與常識和邏輯核對，可以什麼話狠就撂什麼話，全都不會被追究。」

社論認為，反觀中國，當初H1N1在美國率先爆發後，或者愛滋病最早在美國人中發現並成為全球流行病後，有中國的主持人在電視機上要求美國人向世界道歉嗎？「病毒是人類共同的敵人，它隨時可能在某個地方以意外的方式進入到人類的生活圈裡。」更何況科學至今沒有定論病毒最早是多點「登陸」還是單點「登陸」。

「全世界都看到了疫情在武漢的暴發，也看到了中國人民後來空前動員起來，打了一場英勇圍剿病毒的戰疫。」社論指出，「中國人以巨大代價迅速控制住疫情，為各國準備自己的戰疫贏得了時間。中國面對新冠肺炎疫情衝擊的態度和行動是值得尊敬的，中國不僅大大遲滯了病毒傳播的速度，而且創造了一份抗擊病毒的有效樣本，供世界參考。」

如今疫情在全世界廣為蔓延，社論說，沃特斯卻用這樣的節目誤導公眾的注意力，試圖把一個公共衛生問題變成不同國家之間的矛盾和清算。社論提到，在人類面對共同挑戰的時候挑動這樣的衝突非常可恥，福斯電視台和沃特斯個人的私利在驅動這樣的惡意操作，「他們為了刷存在感表現出完全不顧底線的負能量」。

最後，社論強調，新冠病毒存在於自然之中，它不認國家、種族，無論疫情在哪裡爆發，都是人類要共同應對的阻擊戰。只有很狹隘的民族主義者，和懷有極端目的的人才會利用這場疫情發動針對一個特定國家的攻擊。他們刷出的都是自己做人的下限。

另一方面，大陸外交部發言人趙立堅5日也反問，「中國同其它出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18449人死亡。誰要求美國道歉了嗎？」

▲美國福斯新聞台主播沃特斯（Jesse Watters）對中國不只發表過一次激進言論。（圖／翻攝自臉書「Jesse Watters」）



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