foodpanda宣布新優惠　3月全台天天免外送費！

▲foodpanda祭出3月免外送費服務。（圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，重創全台各行各業，政府則擬祭出「振興抵用券」降低衝擊。美食外送平台今（5）日宣布3月全台天天免外送費，攜手餐飲店家共同迎戰，無論是foodpanda美食外送或是pandamart熊貓商城生鮮雜貨外送服務，只要消費滿50元即享免費外送服務。

foodpanda宣布自3月起祭出為期1個月全台天天免費外送服務，無論選擇美食或生鮮雜貨外送，只要消費滿50元，無須輸入優惠碼即享免費外送。業者表示，近期觀測到美食外送訂單成長2至3成，生鮮雜貨訂單更有5倍成長，可預測消費者正降低外出頻率，故希望以此行動除讓民眾能在家安心用餐享受美食，也可讓餐廳業者能透過外送平台訂單減緩疫情對營運之衝擊。

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另一美食外送平台Uber Eats近期則宣布攜手新光三越再拓美食外送版圖，一口氣解鎖新光三越台北信義新天地、台北南西店及台中中港店等共6家百貨美食，包含近70間人氣餐廳、小吃、甜點，未來一周也將增加至逾120間餐廳，即日起至3月31日前祭出只要輸入優惠序號「優惠的迫降」，消費滿180元即享30元優惠折抵。