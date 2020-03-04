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配合官方防疫禁令　蘋果本週六日關閉義大利門市

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-9。（圖／路透社）

▲新冠肺炎在義大利災情嚴重，迫使蘋果關閉零售店。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

義大利部長會議主席上週要求Bergamo、 Lodi、 Piacenza、Cremona等省的所有中大型零售商，及購物中心內的商業機構，本週六日都要關閉，防止新冠病毒（COVID-19）的傳播。而義大利其他地區也採取了類似的措施。據科技外媒AppleInsider報導，蘋果公司也因此要配合暫時關閉大型購物中心Oriocenter的門市。

蘋果公司先前也因疫情考量，暫時關閉了在中國大陸的42處門市，目前只有29處恢復營業。

蘋果還向員工發佈了一項新規範，到義大利或韓國出差或旅行時，必須獲得一位副總裁的批准才行。尤其義大利現在是除了中國之外，全球染上新冠肺炎最嚴重的地區，該國死亡人數已攀升至79人。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，全世界確診病例已突破92,000例，且導致3,110人死亡。


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