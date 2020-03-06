三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

▲「全球唯一」戶外高空特技秀 讓民眾大呼過癮。

圖、文／臺中市政府新聞局提供

史上最艱難的燈會活動在台中完美落幕，中央、地方將一場活動齊心完成，並且展出過程中鮮少傳出負面新聞，網路上紛紛討論「第幾刷」、「真的超棒」、「台中人已經二刷」…等等留言。

一、傳統燈藝2.0 雙展區各有特色

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台中市政府團隊在2019年末以耶誕燈節作為起手式活絡中區，再增加台灣燈會副展區，延長展覽時段，並且邀請國際授權肖像、寶可夢遊戲在台中舉辦全城抓寶活動，每一個細節都是亮點，也吸引到相當多人特地到台中觀光旅遊。

▲燈會主展區-動物狂歡燈區吸引大批人潮。

二、打破同溫層 整合市府29局處粉絲團宣傳

台灣燈會在網路上流傳的美照，吸引許多人點擊，透過動人的照片、溫馨的影片打動網友，以市府員工真實故事拍成的影片，在官方YouTube頻道創下3.9萬次觀看。行銷方式涵蓋傳統媒體到網路媒體，搭配議題操作，並整合台中市政府各大官方粉絲專頁共同宣傳，讓民眾非常有感。

▲參觀燈會民眾臉上洋溢快樂笑容。

除了數位平台讓民眾更方便取得展覽資訊，展出內容也創下極佳口碑，明顯感受到后里當地湧入人潮，帶來當地商機，麗寶樂園渡假區Outlet Mall行銷經理陳宇秀分析，光是Outlet的業績明顯成長兩到三成。

三、加強疏運提升滿意度

「2020台灣燈會在台中」動員五千名工作人員，原本預期迎接大量人潮，但適逢疫情影響，讓觀光旅遊意願降低，但最終吸引1182萬人次。尤其交通接駁部分鮮少傳出負面新聞，除台、高鐵加開班次，中市府交通局在后里主展區設置南轉運站（馬場接駁站）及北轉運站（后里東站接駁站），規劃太原停車場、大里運動公園、北水湳、秋紅谷、沙鹿火車站、神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場總共八條接駁路線。

▲民眾搭乘接駁車-有效降低展區周邊交通衝擊。

台中市政府交通局長葉昭甫說：「燈會期間平均每日夜間11時30分前完成疏運任務，降低私人運具使用，維持展區周邊交通順暢。」

台中市政府團隊落實「節慶經濟」的政策，疫情期間，加緊防疫宣導，同時推廣燈會，團隊肩負重大使命，感謝志工支持、民眾配合活動與防疫規範，這場活動，讓位於台中與苗栗交界處的后里地區湧入人潮，提高台灣與台中的能見度。我們一起期待2021年台灣燈會在新竹。

▲戴著口罩也要逛!民眾參與燈會熱情不減。



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