　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼燈會,元宵節,花燈,台中。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲「全球唯一」戶外高空特技秀 讓民眾大呼過癮。

圖、文／臺中市政府新聞局提供

史上最艱難的燈會活動在台中完美落幕，中央、地方將一場活動齊心完成，並且展出過程中鮮少傳出負面新聞，網路上紛紛討論「第幾刷」、「真的超棒」、「台中人已經二刷」…等等留言。

一、傳統燈藝2.0　雙展區各有特色

請繼續往下閱讀...

台中市政府團隊在2019年末以耶誕燈節作為起手式活絡中區，再增加台灣燈會副展區，延長展覽時段，並且邀請國際授權肖像、寶可夢遊戲在台中舉辦全城抓寶活動，每一個細節都是亮點，也吸引到相當多人特地到台中觀光旅遊。

▲▼燈會,元宵節,花燈,台中。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲燈會主展區-動物狂歡燈區吸引大批人潮。

二、打破同溫層　整合市府29局處粉絲團宣傳

台灣燈會在網路上流傳的美照，吸引許多人點擊，透過動人的照片、溫馨的影片打動網友，以市府員工真實故事拍成的影片，在官方YouTube頻道創下3.9萬次觀看。行銷方式涵蓋傳統媒體到網路媒體，搭配議題操作，並整合台中市政府各大官方粉絲專頁共同宣傳，讓民眾非常有感。

▲▼燈會,元宵節,花燈,台中。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲參觀燈會民眾臉上洋溢快樂笑容。

除了數位平台讓民眾更方便取得展覽資訊，展出內容也創下極佳口碑，明顯感受到后里當地湧入人潮，帶來當地商機，麗寶樂園渡假區Outlet Mall行銷經理陳宇秀分析，光是Outlet的業績明顯成長兩到三成。

三、加強疏運提升滿意度

「2020台灣燈會在台中」動員五千名工作人員，原本預期迎接大量人潮，但適逢疫情影響，讓觀光旅遊意願降低，但最終吸引1182萬人次。尤其交通接駁部分鮮少傳出負面新聞，除台、高鐵加開班次，中市府交通局在后里主展區設置南轉運站（馬場接駁站）及北轉運站（后里東站接駁站），規劃太原停車場、大里運動公園、北水湳、秋紅谷、沙鹿火車站、神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場總共八條接駁路線。

▲▼燈會,元宵節,花燈,台中。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲民眾搭乘接駁車-有效降低展區周邊交通衝擊。

台中市政府交通局長葉昭甫說：「燈會期間平均每日夜間11時30分前完成疏運任務，降低私人運具使用，維持展區周邊交通順暢。」

台中市政府團隊落實「節慶經濟」的政策，疫情期間，加緊防疫宣導，同時推廣燈會，團隊肩負重大使命，感謝志工支持、民眾配合活動與防疫規範，這場活動，讓位於台中與苗栗交界處的后里地區湧入人潮，提高台灣與台中的能見度。我們一起期待2021年台灣燈會在新竹。

▲▼燈會,元宵節,花燈,台中。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲戴著口罩也要逛!民眾參與燈會熱情不減。


(臺中市政府新聞局廣告)

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粉紅小旅行！5千株櫻花綻放超夢幻　週末九族賞櫻、晚上朝聖台中燈會

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

拆開壞掉的行動電源…金屬片刻滿整面「般若心經」！　網起雞母皮：有隱情

清明返鄉！金門、澎湖航線「第二波加班機」3/9起開訂

熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

醫護被外送員嫌「髒」！各界醫師撻伐：誰的心比較髒？

三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

觀光寒冬還沒到谷底！專家曝兩大原因⋯斷言「旅客數還會再減少」

台大名師王業立腎臟移植　捐贈者曝光…網友感動：一輩子的相伴

不熟學弟丟紅炸彈！他傻眼「15年沒聯絡」求解　網戳破盲點：你自己挖洞的

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

拆開壞掉的行動電源…金屬片刻滿整面「般若心經」！　網起雞母皮：有隱情

清明返鄉！金門、澎湖航線「第二波加班機」3/9起開訂

熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

醫護被外送員嫌「髒」！各界醫師撻伐：誰的心比較髒？

三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

觀光寒冬還沒到谷底！專家曝兩大原因⋯斷言「旅客數還會再減少」

台大名師王業立腎臟移植　捐贈者曝光…網友感動：一輩子的相伴

不熟學弟丟紅炸彈！他傻眼「15年沒聯絡」求解　網戳破盲點：你自己挖洞的

藥局防疫酒精瞬間被秒殺 只因郵差「送貨」巧遇口罩人龍！

中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒

台南麻豆車禍市道171線最高　未注意車前狀況是主因

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

廁所小解不慎皮包遺落　枋寮警神速聯絡失主…獲讚高效率

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

澳音樂家咳嗽　NSO團員難以置信

快訊／新冠肺炎再添2例！

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

LIVE／指揮中心2210加開記者會

foodpanda「3月全台天天免外送費」

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

確診澳籍音樂家在「國家音樂廳」表演　文化部：關閉消毒「近期演出全取消」

模仿朴敘俊呆萌栗子頭　反差照吸1.9萬讚

強度升級冷氣團！今晚2地區再急凍13°C

更多熱門

相關新聞

台中女買口罩被告知「在基隆買過」

台中女買口罩被告知「在基隆買過」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，政府祭出口罩實名制讓全民能夠在健保藥局購買口罩，一名台中的李姓女子日前到住家附近的藥局購買口罩，卻被告知已經在基隆買過了，讓她懷疑健保卡遭到盜用，因此怒告偽造文書，經過警方調查之後才揭開真相。

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

4成台中購屋族偏好500~1000萬住宅　2個屯區需求最強勁

4成台中購屋族偏好500~1000萬住宅　2個屯區需求最強勁

快訊／台中聯結車自撞！駕駛重傷不治

快訊／台中聯結車自撞！駕駛重傷不治

台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　2月大女嬰全身瘀青

台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　2月大女嬰全身瘀青

關鍵字：

燈會元宵節花燈台中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面