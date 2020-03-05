卓榮泰為愛妻動腦手術…默默「理平頭」　相視微笑：有什麼大不了？

▲民進黨主席卓榮泰以平頭造型現身。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

民進黨主席卓榮泰昨（4日）出席中常會時以平頭造型亮相，讓不少人訝異。民進黨祕書長羅文嘉昨深夜在臉書透露，他有一位朋友近期常戴著棒球帽，對外都說是為了防疫，但朋友有次向羅透露，因為妻子要動腦部手術，為了鼓勵妻子，所以手術前陪妻子理光頭。

羅文嘉描述，他在只有他與友人的場合問友人：「一切都好嗎？」友人才終於說：「老婆動腦部手術，為了鼓勵她，在手術前陪她把頭髮都剪了。」

羅還說，友人的妻子原本對友人說：「你不要吧！」但友人默默地走到巷口百元理髮廳，友人問師傅：「你會理光頭嗎？」師傅回答：「會啊，但你確定要理嗎？我剪下去囉！」然後友人光著頭回家和妻子2個光頭相視微笑，並說：「你看這有什麼大不了。」

羅文嘉說，他回家告訴妻子這個故事，妻子問他：「如果是你，會陪我理光頭嗎？」他沒有片刻遲疑，立即回答：「會啊！」但這位朋友告訴羅，應該要說：「我會理光頭，但你不會生病啊！」羅還透露：「其實，我跟妻講起這件事時，眼淚是偷偷藏在眼框裡。」

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