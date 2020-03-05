陳時中：逾680家藥局口罩賣不完　累積超過1000片

圖文／鏡週刊

因應防疫，實名制買口罩制度已實施近1個月，衛福部長陳時中今（4日）在立法院財政等6個委員會聯席會中答詢時指出，目前成人口罩沒賣完已累積超過1,000片的藥局有六百八十多家，兒童口罩沒賣完累積超過500片的有四千多家，沒售完口罩的藥局將減量發給。

國民黨立委林德福質詢時指出，若都會區與偏鄉的口罩販售狀況不一，是否會進行調整？陳時中說，現在已規劃微調，因成人口罩沒賣完，且已累積超過1,000片有六百八十多家藥局，兒童口罩沒售完，累積超過500片的有四千多家，會針對沒售完口罩數量多的藥局減量發給，銷售量多的藥局則會提供較多數量，隨時都會滾動式調整。

請繼續往下閱讀...

林德福也詢問，現在不少身心障礙者若非獨居要買口罩，多由家人代買，但若其家屬身分證字號尾數和身心障礙者不同，變成家人要多排一天的隊，希望身心障礙者購買口罩不要有單雙號的天數限制。陳時中當場允諾，衛福部可以來做，但因修改程式會需要一點時間。

民進黨立委吳秉叡質詢時則呼籲，口罩雖不是高階產品，但為了台灣防疫安全，生產線未來不能都到東南亞。經濟部長沈榮津說，SARS後台灣變成口罩進口國，一年進口4億片口罩，這次增加口罩生產線，機器都在國內，會規劃防疫物資的囤兵政策。



更多鏡週刊報導

【防疫漏接直擊1】直擊北部官辦屠宰場防疫漏接 全台4.8萬無證移工陷感染風險

首次登台質詢 陳柏惟：武漢肺炎是促使台灣主權自主的契機

高嘉瑜質疑禁醫事人員出國無法源 蘇貞昌打臉：妳是錯的

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～