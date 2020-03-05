區間車上落淚「傳來慰問紙條！」　一看署名…國考妹心暖：謝謝，2633車長

▲區間車2633車次的車長寫鼓勵紙條給國考妹。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

公務員這個鐵飯碗讓許多人趨之若鶩，也讓這條路充滿競爭力，要考上並不容易。一位女網友因為在漫長的國考路上受到很多挫折，補習班下課後，搭區間車回家路上忍不住就掉下眼淚。沒想到，該班2633車次的車長注意到國考妹，趕緊過來詢問，還遞給她一張紙條，讓原PO感動直呼「我一定會堅持下去的。」

這位女網友3日在《Dcard》匿名貼文「謝謝你 2633車長」，文中透露自己在準備國考，「在漫長的國考路上受到好多挫折，從補習班下課後，還是忍不住失落，在回家的車上偷偷哭了出來……」這時候她突然聽到有人問「妳要到哪裡？有什麼需要幫忙的嗎？」原PO趕緊擦掉眼淚，搖搖頭說沒事，心中也很感動，「這樣的關心已經讓我覺得很感激。」

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沒想到在她下車時，對方又向她遞來一張紙條，上面寫著3行字「生命中有太多道坎，無論是親情、友情、課業，甚至是愛情。也許，當下我們會難過、無助、悲傷、失落，但記得，沒有什麼坎是跨不過去的，要加油喔～」最後署名則是「2633 車長」。

這張紙條讓原PO直呼「真的無比溫暖，謝謝你的鼓勵，區間2633車長，我一定會堅持下去的。」車長的暖舉也感動其他人，「好溫暖的車長」、「加油！也希望台鐵可以鼓勵這位車長」、「好暖啊，收到一定感動」、「字好好看，是天使吧」、「天使車長真的好暖」、「如人飲水，冷暖……第一次喝到熱水。」

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