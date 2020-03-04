趕面試提名單　柯文哲怨：20天要跑監委、考委遴選，除非內定

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲4日中午赴台灣民眾黨立院黨團，出席例行的黨政會報。值得一提的是，為了趕在10日前送出監察委員、考試委員的推薦名單，中午特別舉行面試；會後柯文哲忍不住抱怨，就算2月18日接到公告，然後3月10日要送到總統府，「那也沒有誠意啊不覺得？20天要叫人家跑一個監察委員、考試委員的遴選，除非內定，不然…很沒誠意」。

柯文哲4日再度來到立法院民眾黨團開會，由於要趕在10日前送出考試委員、監察委員的推薦名單，中午直接進行面試流程，也因此柯文哲一直在黨團待到14點20分左右才離開。

被問到身體是否好一點？柯文哲稱好多了，而當聽到王世堅籲不要用落屎來造神，他馬上回稱「阿彌陀佛」。至於中午本來要與5名黨籍委員拍攝一憲二法影片，但臨時因故取消？柯說，「後來說什麼陽光不夠，不曉得，有這麼要求嗎？」

隨後柯文哲便在媒體的簇擁下上車，一度還因為看不到座車在哪裡，險些上錯別人的車。但就在上車後，柯文哲突搖下車窗，抱怨2月25日黨團接到信，說3月10日要送出去，「這還不奇怪，就算是2月18日，然後3月10日要送到總統府，那也沒有誠意啊不覺得？20天要叫人家跑一個監察委員考試委員的遴選，除非內定，不然…很沒誠意」。

針對柯文哲的說法，民眾黨發言人林珍羽補充，柯文哲的意思是希望有更多更充裕時間，可以募集更多優秀人選推薦給蔡政府。

