武漢方艙醫院緊急通知…證實「患者復發多」！要出院還需一項檢測過關

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市江岸方艙醫院3月4日晚發佈了一份《緊急通知》表示，由於近期出院患者復發較多，導致患者需要重新入院治療；為了減少病情復發，確保徹底治癒，達到「零回頭」目標，5日起對所有在艙擬出院病友抽血加做病毒抗體Ig-M與Ig-G的檢查，確保病友完全康復出院。

據《澎湃新聞》報導，武漢市江岸方艙醫院一名負責人表示，市防疫指揮部通知他們，有患者出艙以後出現核酸檢測轉陽，「加做抗體（出結果）很快，5日開始（給患者）做，5日晚上就可以出結果。」

不過，至於其他方艙醫院是否也會加做抗體檢查，該負責人表示尚不清楚。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

此前，針對部分新冠肺炎出院患者出現核酸檢測複檢陽性的問題，最新發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》調整了出院後注意事項，將原來診療方案中出院患者「應繼續進行14天自我健康狀況監測」，改為「應繼續進行14天的隔離管理和健康狀況監測」。

同時，相比前一版診療方案，第七版的診療方案增加了血清學證據，即如果疑似病例的血清學檢查新冠病毒特異性IgM抗體和IgG抗體陽性；血清新冠病毒特異IgG抗體由陰性轉為陽性或者恢復期比急性期4倍以上升高便可確診為新冠肺炎。

另外，針對疑似病例的排除，也需要在連續兩次新冠病毒核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時），且發病7天後新冠病毒特異性抗體IgM和IgG仍為陰性，才可排除疑似病例診斷。