　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亂聞漂白水才會得肺炎！　超過「關鍵濃度」消毒變殺人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市環保局請民眾稀釋漂白水，加強家具、生活設施、公共區域設施等擦拭跟病毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲使用漂白水消毒不是濃度越高越好，濃度過高反而會讓自己先得到吸入性肺炎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林彥臣／綜合報導

因應從中國武漢爆發的新冠肺炎疫情，全民都在拚防疫，其中漂白水更是不可或缺的消毒神器，但是漂白水的濃度可不是越濃越好，要是稀釋的比例不對，還沒殺死新冠肺炎病毒，反而會讓自己的肺先得到「吸入性肺炎」。

根據東森新聞報導，曾經有阿嬤因為使用漂白水消毒，因為稀釋的比例過濃，強行忍耐聞了1個小時之後，結果竟然造成肺積水，住院50天。

請繼續往下閱讀...

烏日林新醫院家醫科主任劉又銘表示，因為次氯酸（漂白水）具有揮發性，會造成一些刺激性的傷害，使用時必須戴上手套防止在手部造成接觸性皮膚炎。

▲▼聞漂白水可能會造成肺積水住院的情況。（圖／翻攝自東森新聞）

▲聞漂白水可能會造成肺積水住院的情況。（圖／翻攝自東森新聞）

劉又銘醫師舉出實際案例，曾經有清潔工人，它們使用了次氯酸，直接吸入之後對呼吸道造成了傷害，間接引發一些肺部發炎的問題，甚至因此住院。

劉又銘指出，使用次氯酸清潔，必須以1:100或1:50的比例稀釋，稀釋到呈現弱鹼性的狀態，讓它以次氯酸離子的型態，才會有比較顯著殺細菌或病毒的效果。

理化老師鄭立彥也提醒，漂白水碰到酸類或是氨，會產生大量的氯氣，氯氣本來就是有毒，並不是說濃度高它就能把病毒殺死。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
二伯遭襲後首發聲！　「吊點滴病床照」曝光
影片曝光！蔡阿嘎夫妻遭「黑衣男持鐵鎚敲」　警公布「嫌逃竄變裝
快訊／美股大漲！道瓊開盤狂升700點　拜登初選領先催醫保股大
南韓週刊以蔡英文當封面　韓媒狂讚陳時中能力：造就台韓不同
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亂聞漂白水才會得肺炎！　超過「關鍵濃度」消毒變殺人

擅傳疫情資訊可重罰300萬！陳時中：無論真假都罰

指揮中心公布社區防疫指引：暫停開放兒童遊戲室、外送人員集中地點領貨

爺級網紅作家87萬人追蹤！「推特金句製造機」出書6天火速再刷

學甲蜀葵花文化節吸引10萬人潮！　幕後英雄是南檢易服勞動役人員

搭淡海輕軌無人站慘摔！　她乘手扶梯跌倒「頭皮被扯裂」

新北宗教團體共同簽署防疫聲明　停辦暫緩活動還捐436萬防疫基金

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

「恙蟲病」未治療致死率60%　外來種銀合歡多藏病原

「抗發炎護肝、抑制癌細胞」 專家研發有機薑黃...還能預防阿茲海默症

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

亂聞漂白水才會得肺炎！　超過「關鍵濃度」消毒變殺人

擅傳疫情資訊可重罰300萬！陳時中：無論真假都罰

指揮中心公布社區防疫指引：暫停開放兒童遊戲室、外送人員集中地點領貨

爺級網紅作家87萬人追蹤！「推特金句製造機」出書6天火速再刷

學甲蜀葵花文化節吸引10萬人潮！　幕後英雄是南檢易服勞動役人員

搭淡海輕軌無人站慘摔！　她乘手扶梯跌倒「頭皮被扯裂」

新北宗教團體共同簽署防疫聲明　停辦暫緩活動還捐436萬防疫基金

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

「恙蟲病」未治療致死率60%　外來種銀合歡多藏病原

「抗發炎護肝、抑制癌細胞」 專家研發有機薑黃...還能預防阿茲海默症

饒舌天王Kanye 6歲女首獻唱！　「殺雞嗓音」網笑翻：可以設成鬧鐘

義大利疫情重災區　奧運跆拳歐洲區資格賽恐喊卡

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

生活熱門新聞

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

藥局領到「0.01透光口罩」…剪開看：確實3層

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

連續N天買酒精都撲空！超商店員曝內幕她驚呆

新冠病毒到了夏天會消失？彭啟明說話了

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

三遷為女！護校旁開店熱炒吃到飽藏愛

北市聯醫1-3月共86名護理師離職　院方：因個人生涯規劃

陳時中：不會天真到以為台灣可避過

炫照「掛耳繩有珠珠」釣出口罩界LV

今降7度入夜雨區擴大　連下2天熱區曝！最濕冷時間揭曉

更多熱門

相關新聞

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

自從疫情爆發初期，許多民眾不顧防疫規定，偷偷跑出家門遊蕩，進而被衛生局開罰。民進黨立委管碧玲指出，政府開罰141人，卻只有8人繳納罰金，希望內政部可以反應，並研擬相關的繳款SOP。

印度確診人數飆升至28例！

印度確診人數飆升至28例！

不畏肺炎！10萬人電音趴照常舉行

不畏肺炎！10萬人電音趴照常舉行

網瘋傳「新天地藝人教徒」名單　一票大咖躺槍

網瘋傳「新天地藝人教徒」名單　一票大咖躺槍

南韓最多華人聚集城市「0感染」

南韓最多華人聚集城市「0感染」

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19濃度比例漂白水次氯酸消毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面