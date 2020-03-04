亂聞漂白水才會得肺炎！　超過「關鍵濃度」消毒變殺人

▲使用漂白水消毒不是濃度越高越好，濃度過高反而會讓自己先得到吸入性肺炎。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

因應從中國武漢爆發的新冠肺炎疫情，全民都在拚防疫，其中漂白水更是不可或缺的消毒神器，但是漂白水的濃度可不是越濃越好，要是稀釋的比例不對，還沒殺死新冠肺炎病毒，反而會讓自己的肺先得到「吸入性肺炎」。

根據東森新聞報導，曾經有阿嬤因為使用漂白水消毒，因為稀釋的比例過濃，強行忍耐聞了1個小時之後，結果竟然造成肺積水，住院50天。

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烏日林新醫院家醫科主任劉又銘表示，因為次氯酸（漂白水）具有揮發性，會造成一些刺激性的傷害，使用時必須戴上手套防止在手部造成接觸性皮膚炎。

▲聞漂白水可能會造成肺積水住院的情況。（圖／翻攝自東森新聞）



劉又銘醫師舉出實際案例，曾經有清潔工人，它們使用了次氯酸，直接吸入之後對呼吸道造成了傷害，間接引發一些肺部發炎的問題，甚至因此住院。

劉又銘指出，使用次氯酸清潔，必須以1:100或1:50的比例稀釋，稀釋到呈現弱鹼性的狀態，讓它以次氯酸離子的型態，才會有比較顯著殺細菌或病毒的效果。

理化老師鄭立彥也提醒，漂白水碰到酸類或是氨，會產生大量的氯氣，氯氣本來就是有毒，並不是說濃度高它就能把病毒殺死。

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